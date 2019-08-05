Pazar küçülürken satışlarını büyütüyor

SÜMER DEMİRCİLER

Zorlu bir dönemden geçen Türkiye otomobil sektöründe pazar yılbaşından itibaren kademeli olarak küçülüyor. Ancak son yıllarda iddialı modelleriyle gündeme gelen premium otomobil üreticisi Volvo Cars, payını artırıyor. Yilın ilk yarısının sektör için zorlu geçtiğini vurgulayan Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, ”Marka olarak hedeflerimizin ötesine ulaşmayı başararak premium sınıfta pazar payımızı arttırmayı başardık” dedi.

İddialı hedef

Premium sınıfta XC60 ve XC90 modellerinin sınıf liderliğinin devam ettiğini belirten Sözen, "Bunun yanı sıra ilk 6 ay rakiplerine göre vergi dezavantajıyla satılan XC40 segment 3.sü. 2019’da 27 bin premium araç satışının beklendiği sektörde yüzde 13,5 pazar payı ve 3 bin 650 satış hedefimiz var. 2018 satış adetleri (5 bin 943) ile karşılaştırıldığında 3 bin 650 adet toplam pazar ve diğer markalardan daha az bir şekilde yüzde 38 daralmayı ifade ediyor. Yılı yüzde 5 artış ile bitirmeyi planlıyoruz” açıklaması yaptı.

DİZEL MOTOR BİTİYOR

Volvo Cars’ın yeni dönem hedefleri de sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda şekilleniyor. 2019’dan itibaren Volvo’nun yeni modellerinde dizel motor sunulmayacak olması, 2025’e kadar satışların yüzde 50’sinin sadece elektrikli modellerden gelecek olması hedefleniyor.

BEKLENEN 1.5 LT MOTOR SUNULDU

Vovo’nun başarılı SUV’u XC60 ülkemize öncelikle 2.0 lt motorla ithal edilmişti. Pazara yeni sunulan 3 silindirli, 1.5 lt XC40 T3 motor; 163 beygir güç üretiyor. Vergi avantajlı ve tutumlu motor 100 km’de 6,7 lt yakıt tüketiyor. 283 bin TL’den başlayan fiyata sahip yeni modelin 2019 sonuna kadar satış hedefi 800 adet olarak açıklandı.

TÜM VERiLERi KULLANIMA AÇTI

Volvo Cars’ın otomobil güvenliği konusundaki altmış yıllık araştırmalarını dünya ile paylaştığı E.V.A. İnisiyatifi, on binlerce gerçek kazadan elde edilen veriyi sektörün kullanımına Mart 2019’da açtı. Verileri yüzde 34.5 ile Rusya, yüzde 15 ile İsveç görüntülerken Türkiye yüzde 7 ile üçüncü oldu.