ÖTV artışıyla ikinci elde lüks modeller zamlandı

Geçtiğimiz ay sonunda devreye alınan ÖTV matrah ve oranlarının değişikliği ikinci el otomobil pazarındaki etkilerini göstermeye başladı. Türkiye’deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz edip rapor oluşturan Indicata verilerine göre ,ikinci el online pazarda ÖTV sonrası genel fiyat artışı yüzde 4,78 olarak görülürken, marka bazlı fiyat artışları da en düşük yüzde 1,56 ile en yüksek yüzde 7,60 seviyelerinde gerçekleşti.

SUV’LAR COŞTU



Özellikle ÖTV artışından en çok etkilenen lüks markalardan Volvo’da artış oranı yüzde 6.69, Land Rover’da yüzde 7.60, Mercedes’te yüzde 5.58 olarak gerçekleşti. Artış oranı özellikle üst sınıf SUV’lara anında yansıtı. Geçtiğimiz ay ülkemizde online satılan binek ve hafif ticari araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artış gösterip 224.523 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde satılan toplam araç sayısıysa yüzde 24 oranında artarak 1.402.493 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 1.129.493 adet online satış gerçekleşmişti. İkinci el otomobil pazarındaki araçların yaş gruplarına göre dağılımında da yarıya yakın kısmı 5-10 yaş arasındaki modellerden oluştu.

YÜZDE 24’Ü 1-4 YAŞ



Son araştırmayı açıklayan Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, “2020 Ağustos döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49’unu 5-10 yaşındaki araçlar, yüzde 27’sini 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu” diye konuştu.

EN HIZLI FORD SATILDI



İkinci el pazarında, en hızlı satılan marka ortalama 24 gün satış hızı ile Ford oldu. En çok tercih edilen marka unvanını 34.781 adet satış ile Volkswagen kazandı. En çok satılan ilk 10 marka arasında Audi 8.253 adet ile ilk kez yer aldı. Sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 40,7 artış ile B sınıfında gerçekleşti. ÖTV değişikliği sonrasında Eylül ayının ilk 4 gününde ikinci el fiyatlarında ortalama yüzde 4,78 oranında artış gözlendi.