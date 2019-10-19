Otosan Eskişehir Fabrikası'nda 220 binden fazla kamyon üretildi

Yerli motor ve kamyon üretmek amacıyla 1979 yılında temeli atılan ve ilk üretimini 1982’de gerçekleştiren Ford Otosan Eskişehir Fabrikası, aradan geçen 37 yılda 220 binden fazla kamyon ve çekici ile 895 binden fazla motor üretimine imza attı. Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Müdürü Aysan Hoşver, Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde Eskişehir’deki fabrikada üretilen kamyonları görmenin mümkün olduğunu söyledi.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Avrupa’daki Türk vatandaşlarından güzel geri bildirimler aldıklarını belirten Hoşver, şöyle konuştu: Avrupa’ya bir Türk ürününün bu kadar kuvvetli girmesi ve bu kadar ses getirmesi gurur verici. Yerli piyasadan da güzel geri bildirimler geliyor. Büyük hedeflerimiz var. Dünyaya Ford Trucks marka kamyonları gönderen bir merkeziz. Sürekli yatırım halindeyiz. Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak için çalışıyoruz.

YILDA 15 BİN ADET ÜRETİM

1500 kişiyi aşan istihdama sahip Ford Otosan Eskişehir Fabrikası, 88 bin metrekare kapalı ve 1,1 milyon metrekare açık alanda faaliyet gösteriyor. Fabrika, kamyon üretim kapasitesini 2014 yılında yapılan yatırımlarla yılda 15 bin adede yükselti.