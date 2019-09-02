Otonom sürüş ekonomiyi yeniden şekillendirecek

SÜMER DEMİRCİLER

Otomobil dünyası elektrikli otomobiller ve ardından gelecek sürücüsüz, yani otonom/özerk sürüş özeliğiyle birlikte radikal bir dönüşüme hazırlanıyor. Yakın gelecekte sürücüsüz araçlar yoğun olarak kullanılmaya başlandığında, ulaşımdan nakliyeye, şehircilikten turizme kadar çok sayıda sektör dönüşmek zorunda kalacak. Şu anda tüm markalar otonom sürüş yarışında geride kalmamak için teknoloji ve ortaklıklar geliştirirken, devletler de altyapı ve hukuki düzenlemeler konusunda yoğun çaba harcıyor.

HOLLANDA VE ABD ATAKTA

Visual Capitalist portalında yer alan bir araştırmaya göre, otonom sürüşe en hazır 20 ülke, farklı kriterlerin yer aldığı bir indekse göre sıralanıyor. Sıralamada en hazır ilk 5 ülke olarak, Hollanda, Singapur, ABD, İsveç ve İngiltere öne çıkıyor. Ardından da bunları Almanya ve Kanada takip ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise 8.sırada. En altta Rusya, Meksika ve Hindistan yer alıyor. İtalya’ysa listeye giremiyor.

BEŞ SEVİYESİ BULUNUYOR

Otonom sürüşün 5 farklı seviyesi bulunuyor. 1. seviye araçlarda, otomatik fren, şerit takip gibi tek bir yardımcı sistem bulunuyor. 2. seviyede en az iki fonksiyon yer alıyor. 3. seviyede araç sürücü müdahale ederken otonom sürüş yapabiliyor. 4. seviyede araç belirli şartlarda sürücüsüz gidebiliyor. 5. seviyedeyse araç her koşulda sürücüsüz yol alıyor. Şu anda kullandığımız araçlar 1 ve 3. seviyede. Tesla’nın bazı modelleri 4. seviyeyi test ediyor. Yasal düzenlemeler ve altyapı tamamlanınca 5. seviyeye geçiş planlanıyor.

Ekonomiye yılda 1.3 trilyon dolar katkı

ABD’de sürücüsüz araçlar için yoğun bir çalışma devam ederken yoların büyük kısmının bu teknolojiye uyumlu hale getirilmesini çalışılıyor. ABD ve Singapur gibi ülkelerde 2022’de devreye girecek sürücüsüz otobüslerin testleri devam ediyor. 2030’dan itibaren sürücüsüz araçların tam olarak devreye girmesiyle sadece ABD’de ekonomisine yılda 1.3 trilyon dolar katkı yapacağı planlanıyor.

KAZALAR AZALACAK

Otonom sürüşle ABD’de kazaların azalmasıyla yılda 563 milyar dolar, verimlilik artışıyla 422 milyar dolar, yakıt tüketimi tasarrufundan 158 milyar dolar, Trafik sıkışıklığının önlenmesiyle 148 milyar dolar tasarruf edilecek. Avrupa ülkelerinde de nüfus ve araç yoğunluğuyla paralel benzer tasarruf rakamlarının yakalanması planlanıyor. Otobüs ve TIR’ların sürücüsü olmadığı için, maaşı, sigorta primleri, yemek vs masrafları da ortadan kalkacak. Hiç yorulmayan, sadece yakıt almak için duran araçlar nakliye ve şehirleşmede de radikal değişiklikleri birlikte getirecek. 2030’dan itibaren otomobil sahipliğinin de yüzde 43 oranında azalacağı düşünülüyor. Bu durum da farklı iş modellerini doğuracak.

Türkiye de otonoma geçiyor

Bu yıl sonunda prototip olarak tanıtılacak ve 2022’de satışına başlanacak Türkiye’nin otomobili de yüzde 100 elektrikli ve otonom sürüşe uygun olarak geliştiriliyor. Araç piyasaya çıktığında o günkü altyapı ve yasal düzenlemelerin elverdiği seviyede otonom özelikler sergileyecek.