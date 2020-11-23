Otomotivde 20 bin kişi karantinaya hazırlanıyor

Toplam 170 firmanın katılımıyla yapılan son anketin sonuçlarını paylaşan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, otomotiv tedarik şirketlerinde Kovid-19 salgınının etkisini yükselttiğini açıkladı. Hastaların çok büyük bir kısmının işyeri dışında hastalığa yakalandığını vurgulayan Kanca, “Şirketlerimizde her 100 çalışandan 5’i Kovid-19 nedeniyle işe gelemedi. Sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9,7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu da 200 bin kişinin çalıştığı sektörde yaklaşık 20 bin kişin salgından etkileneceği anlamına geliyor” dedi.

TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise “Yılsonunda tedarik sanayisinin ulaşacağı ihracat hacminin 9 milyar dolar ve ihracat kaybımızın 1,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Ciro kaybımız da 25 milyar TL civarında olacak” açıklaması yaptı.