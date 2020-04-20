Otomotivcilerden sağlık çalışanlarına destek var

SÜMER DEMİRCİLER

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede en büyük ve zor görevi sağlık çalışanları yürütüyor. Hayatlarını riske atıp, büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılara konaklama tesislerinden beyaz eşya üreticilerine, gıda şirketlerinden iletişim firmalarına kadar her sektörden büyük destek geliyor. Otomotiv firmaları ve sektör dernekleri de büyük bir yardımlaşma örneği gösterip, binlerce sağlık ekipmanı üretip, sağlık merkezlerine bağışlıyor. Başlatılan kampanyalara milyonlarca lira bağışlayan firmalar, ayrıca araç yardımlarını da birbiri ardına devreye alıyor.

VOLVO FİLOSU YARDIMDA



Koronavirüs salgınıyla birlikte, sağlık çalışanlarına ilk destek olan markalardan Volvo, şirket araçlarını tahsis etti. Ağırlıklı olarak SUV’lardan oluşan 30 araçlık Volvo Car Türkiye filosu, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu malzeme, personel ve bağışları taşımak için kullanılıyor.

Türkiye’nin en büyük araç kiralama şirketleri de Covid-19 salgınıyla mücadeleye büyük destek veriyor. Enterprise, Vefa Sosyal Destek Grubu ve sağlık hizmetleri filosunda kullanılmak üzere toplam 110 araç teslim etti. Şirket ayrıca tüm sağlık personeli için, kısa ve uzun dönem kiralamada özel fiyatlar uygulayacağını duyurdu. Aynı şekilde Intercity, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araç tahsis etti.

DEPOLAR FULLENİYOR



Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle başa çıkmak için ülke çapında yürüttüğü yoğun mücadeleye destek olabilmek adına, akaryakıt şirketleri de harekete geçti. Shell & Turcas 5 milyon TL, BP 1 milyon TL olmak üzere mücadeleye katılan Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için akaryakıt desteği vereceğini duyurdu.

BAKIMLARDA İŞÇİLİK ÜCRETSİZ



Araç tahsisi dışında birçok marka da sağlık personelinin kullandığı özel araçların ihtiyaç duyacağı periyodik bakımlar için özel kampanyalar başlattı. Hyundai Assan, Nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel bakımlarda işçilik ücreti almayacağını duyurdu. Marka ayrıca ‘Kapınızdaki Servis’ adı verilen düzenlemeyle periyodik bakım zamanı gelen araçları evden alıp, tekrar eve teslim ediyor. Servislere bakım ve onarım için gelen tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte uygulamaları yapılıyor.

OTOKOÇ’TAN 270 ARAÇ



Otokoç Otomotiv, sağlık çalışanlarının ulaşımlarında kullanılmak üzere 270 aracı tahsis etti. Şirket ayrıca sağlık çalışanları için 10 bin adetlik siperliği de ihtiyacı olan kurumlara teslim etti. Şirket, eylül ayı sonunu kadar tüm sağlık çalışanlarının periyodik bakımlarında işçilik ücreti almayacağını duyurdu. Kampanya, doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, sağlık memurları, veterinerler, eczacılar, Sağlık Bakanlığı çalışanları, askeri doktorlar, laboratuvar teknisyenleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsıyor.