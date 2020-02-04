Otomotiv yıla umutlu başladı

Otomobil satışları yüzde 100,53, hafif ticari satışları yüzde 54,89 arttı.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Ocakta liderlik de değişti. VW 3 bin 695 adetlik satışla Fiat’ı geçti. 10 yıl aradan sonra 2019’u toplam pazar lideri olarak kapatan Fiat 3 bin 236 adetle ikinci, Renault 2 bin 915 adetle üçüncü oldu. Dacia 2.532 adet, Toyota, 2.376 adet, Ford 2.185 adet, Peugeot 1.756 adet, Hyundai 1.298 adet, Honda 1.101 adet, Skoda 884 adet satışla ilk 10’a giren markalar olarak sıralandı.

AUTOMECHANIKA 2 NİSAN’DA

Otomotiv endüstrisi Automechanika İstanbul’da buluşacak. 2-5 Nisan’da gerçekleştirilecek fuar, Türkiye’nin üreticilerini Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra stratejik öneme sahip ülkelerle bir araya getirecek. Fuarda 50’yi aşkın ülkeden satın alma heyeti, Türk üreticilerle bir araya gelerek yeni iş anlaşması imzalayacak.