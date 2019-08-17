Otomotiv teknolojilerinde Türk mühendislerin imzası

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Konvansiyonel araçlar için içten yanmalı motor, şanzıman, batarya; hibrit elektrikli araçlar içinse batarya, elektrik motoru ve güç aktarma organları geliştiren Avusturya merkezli AVL Mühendislik, Türkiye’yi otomotiv teknolojilerinin merkezlerinden biri haline getirecek. Türkiye otomotiv sektöründeki gelişmeleri görerek 11 yıl önce dünyadaki 40’a yakın Ar-Ge ve mühendislik ofisinden birini ülkemizde açan firma, kısa sürede Türkiye’den dünyaya mühendislik ihracatı yapmaya başladı.

35 MİLYON EURO İHRACAT

Dünya otomotiv sektöründe bugün yapılan inovasyonun yüzde 90’ının yazılım ve elektronik sistemlerinden geldiğine dikkat çeken AVL Türkiye Genel Müdürü Serkan İmpram, “Şirketimiz içinde en geniş yazılım ve elektronik kontrol ekibi Türkiye’de. 230 kişilik mühendis kadromuzun 120’si bu işle uğraşıyor. Bugün AVL Türkiye sayesinde dünya otomobillerinde Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojiler kullanılıyor. Geçen yıl ABD, İngiltere, Avusturya, Almanya, İsveç, İtalya, Çin, Japonya’ya 25 milyon euroluk ihracat yaptık. Bu yılki hedefimiz bu rakamı 35 milyon euroya çıkarmak” dedi.

Otonom araç testlere hazır

15-15 Programı kapsamında TÜBİTAK desteğinden yararlanma hakkı kazanmış az sayıda firmadan biri olan AVL, 5 senelik bu program kapsamında bir hibrit aracı yola çıkaracak. Bu iş için 3’te 1’i doktoralılardan oluşan 50 kişilik bir ekip kuran firma, ayrıca bir de otonom araç üretecek Her yıl bu projenin farklı bir aşamasını hayata geçirdiklerini anlatan İmpram, “Hibrit aracımız yollara çıktı. Yapay zekaya sahip ilk otonom aracımızın yol testleri başlayacak” dedi.

Yerli oto bizi heyecanlandırdı

Dünya genelinde 60 ofis ve 10 bin çalışanla faaliyet gösteren AVL’nin Türkiye’yle ilgili planları bununla da sınırlı değil. AVL’nin Türkiye’de otomotiv sektörünün üretimle kısıtlı kalmayacağını ve geliştirme faaliyetlerinin de olacağını öngörerek 11 yıl önce bu pazara girdiğini hatırlatan İmpram, “Bu nedenle yerli oto bizi çok heyecanlandırdı. Biz yerli otonun içinde teknolojimizle yer almak istiyoruz. Şu anda bu konuyla ilgili bir takım temaslarımız var. Çünkü 4 sene sonra piyasaya sürülecek bir aracın konsepti için şimdiden çok ciddi çalışmaların yapılması lazım” diye konuştu.