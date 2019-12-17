Otomotiv sektörü alarm veriyor! Mark Huitema gerçek rakamı açıkladı
Otomotiv Sanayi Derneği bugün İstanbul'da teknoloji değişiminin sektöre etkilerini konu alan bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantıya konuk olan Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü Mark Huitema, Avrupa'nın karbon ayak izi sorunu, vergi düzenlemeleri ve alt yapı düzensizliklerine dikkat çekti.
TM Dijital Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da otomobil üretiminin değişimi ile birlikte 70-80 bin kişinin işinden olacağı yazılmıştı.
OSD toplantısında bu haberleri doğrulayan Huitema, "Buraya slayt hazırlamaya korktum ama 300-330 bin kişi işinden olacak.
Bu rakamın minumumu bile 250.000'dir" dedi Elektirikli otomobile ilişkin de açıklamalarda bulunan Huitema, "Bu otomobilin üretimi yüzde 38 daha az işçi istiyor. Avrupa' da 300-350.000 kişi işsiz kalacak. Buna slayt yapmaya korktum." dedi. En iyi rakamla 250. 000 işçinin çıkarılacağını belirten Huitema, "Yeni nesil otomobil alma konusunda isteksiz. Otomobil paylaşımının oranı artıyor" ifadelerini kullandı.