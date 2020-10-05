Otomobilde talep coştu, yerliler rekora koşuyor

Sıfır kilometre otomobil satışlarında pandemiyle birlikte yükselişe geçen talep, tedarik sorunları ve değişen ÖTV oranlarına rağmen hız kesmiyor. Eylül ayında yüzde 115 büyüyerek 90 bin adede ulaşan satışlar tarihi rekor kırarken, binek ve hafif ticari satışları Ocak-Eylül döneminde 493 bin adedi geçti. Satış listesinin ilk dört sırasını yerli modeller alırken, pazar paylarını da sürekli yukarılara taşıyorlar. Bu yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv satışlarında Fiat 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat’ı, 67 bin 201 adetle Renault ve 55 bin 673 adetle Ford takip ediyor.

LÜKS KAN KAYBEDİYOR

Fiyatları daha uygun ve alt vergi dilimine giren yerli modellerin satışları artarken eylül ayında devreye giren yeni ÖTV düzenlemesinin lüks sınıfta faturası ağır oldu. Lükslerin toplam satışlardaki payı önceki aya göre yüzde 50’ye yakın azalarak yüzde 7.47’ye geriledi. C sınıfı modellerin toplam pazardan aldığı paysa yüzde 65’i aştı. Premium pazarında 9 aylık satış adedi 42 bin olarak gerçekleşti.

Pazarda ağustos ayında yüzde 44 olan yerli modellerin payı, eylül ayında yüzde 50.75’i aşarak ilk kez ithal modelleri solladı. Binek otoda yerli üreticilerin payı da yüzde 46 seviyelerine yükseldi.

YATIRIM ARACI OLDU



Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, pandemiyle birlikte bireysel araca sahip olma talebinin yükseldiğini ve yatırım amaçlı araç alımlarının hızlandığını açıkladı. Bilaloğlu, “Pazarda tüketicinin seçeneği değişen vergi dilimlerinden dolayı azalıyor. Yüzde 45’lik diliminde yalnızca 10, yüzde 50’lik dilimde ise 51 model kaldı. Kur bu şekilde devam ederse daha da azalacak” dedi.

YERLİNİN YILDIZI PARLIYOR



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, eylül ayında gerçekleşen 90 bin 619 adetlik satışın aylık bazda son 20 yılın en yüksek rakamı olduğuna vurgu yaparak, “Satışlara baktığımızda bu durumun yerli araca bir miktar yaradığını görüyoruz. ÖTV’nin yüzde 60’tan 80’e çıkmasıyla yerli üretimin rakamı yüzde 51,72 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye’de üretilen araçların payının yükseldiğini de gözlemliyoruz” dedi.

PAZAR 750 BİNİ GEÇER



Son çeyrekte satışların benzer seviyede gerçekleşmesini beklediklerini açıklayan Şahsuvaroğlu, “Bu yılın 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.