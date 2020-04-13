OSD Başkanı Haydar Yenigün: Sadece A,B,C değil Z planımız da bulunuyor

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı ilk çeyrek verileri Covid-19 salgınının etkilerini ortaya koyuyor. Rapora gore mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretimiyse yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adet oldu. Traktör dahil ilk çeyrekte 348 bin 589 adet araç üretildi. Aynı dönemde, toplam ihracat bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 azalarak 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Sektör ilk çeyrekte toplam 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

MAYIS EN İYİ SENARYO



Mart ayından itibaren tün fabrikaların durduğunun altını çizen OSD Genel Başkanı Haydar Yenigün, “Her şirketimiz kendi planlarını yapıyor. Sadece A, B, C değil Z planlarımız da var. Şu anda verilen devlet destekleri çok önemli ve sektörümüz için hayati önem taşıyor. İyi senaryo olarak nisan sonu mayıs başında hayatın normal akışına dönmesi, üretimin de daha önce kademeli olarak başlamasını görüyoruz. Kötü senaryonun tarifini yapmaksa şu aşama çok zor” açıklaması yaptı.