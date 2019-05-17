OPET, gerçek bir Kadın Gücü hikayesi ile Altın Effienin sahibi oldu

Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği ve Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle bu yıl 11’incisi düzenlenen, en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları, 9 Mayıs’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. OPET, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde- Kadın Gücü projesinin ilk dijital filmiyle Altın Effie ile ödüllendirildi.

“OPET Kadın Gücü” projesinin ilk sosyal medya filmiyle hem projenin varlığını ve önemini duyurmak hem de farklı kitlelere istasyondaki kadın çalışanlarının bir iş günüyle ilgili fikir verilmesi amaçlandı. Sosyal medya filminde; erkek egemen bir sektörde önyargıları yıkarak, işin merkezinde omuz omuza çalışan kadın ve erkekler birlikte ele alındı. "Erkek işi" olarak benimsenen bir konuda, cast'larla değil işini seven gerçek çalışanlarla, gerçek bir ortamda, gerçek bir hikayeyle çekilmiş olması filmi güçlendiren unsurların başında geldi. Filmde, OPET’te akaryakıt satış yetkilisi olarak çalışan Hülya Bozkurt’un hikayesi anlatılıyor. Bozkurt, önyargıları kırmanın önemini, kadınların ne denli güçlü olduğunu, ailesi ile çalışma hayatında kurduğu dengeyi sade bir dille ve kendi cümleleriyle anlatıyor. ‘OPET Kadın Gücü ile Gücüne Güç Katıyor’ mottosu ile biten filmde, Bozkurt’un istasyon sahibi olmak ve ileride yüzlerce kadına istihdam sağlamak hayali de anlatılıyor.

Yaratım, yönetim ve marka oluşturmada ajansla reklam verenin, reklamın etkililiğine yönelik işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Effie yarışması,ticari etkinliği yüksek, sonuç getiren kampanyaları seçerek ödüllendiriyor. İlk kez 1968 yılında New York Amerika Pazarlama Birliği (AMA) tarafından düzenlenen Effie yarışması, günümüzde 30 ülkede etkili reklam için global bir referans oluşturuyor. Bu yıl, 1 Ocak 2018 – 1 Mart 2019 arasında televizyon, basın, radyo, açıkhava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyaların katıldığı Effie Türkiye’de kampanyalar; sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinin oluşturduğu seçkin jüri tarafından değerlendirildi. Tüm dünyada 42 ülkede düzenlenen ödüllerin Türkiye ayağında bu yıl 20’si altın, 18’i gümüş ve 32’si bronz olmak üzere toplam 70 ödül verildi.