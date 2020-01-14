Opel, Almanya'da 4.100 işçiyi çıkartacak

(TM Dijital Haber Merkezi)

Avrupa'da beklenen işçi çıkarmalarına Opel kanadından başlandı. Kısa bir süre önce PSA grubuna katılan markanın Almanya'da çalışan 4.100 işçisi ile yollarını ayıracağı açıklandı. Dünya genelinde otomobil satışlarının düştüğü 2019 yılından sonra 2020 yılında da büyüme beklemeyen otomotiv markalarının daha fazla işçi çıkarma yoluna gitmeleri bekleniyor.

"REKAKET GÜCÜ ARTACAK"

2025 yılına kadar fabrikalarında 2100 pozisyonu kaldırması beklenen Opel'in 2029'da bu sayıya 2000 pozisyonu daha eklemesi bekleniyor. Alman markanın işçi çıkarmada Ruesselsheim, Eisenach ve Kaiserslautern'deki fabrikalara odaklanacağı açıklandı. Opel CEO'su Michael Lohscheller yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme ile rekabet gücümüzü önemli ölçüde artırıyor” dedi.

HER 4 ÇALIŞANDAN BİRİ İŞİNDEN OLACAK

Opel'in 16.000'i Almanya'da olmak üzere yaklaşık 30.000 çalışanı bulunuyor. Yapılan işçi çıkarmalar ile Opel'in Almanya'da çalışan işçilerinin 4'te 1'i bu durumdan etkilenmiş olacak. 2017'de PSA grubuna katılan Opel'in Avrupa'da emisyon kurallarına uymak için çabaladığı konuşulurken, gelecek yıl Avrupa'nın çeşitli fabrikalarından işçi çıkarmaların devam edeceği konuşuluyor.