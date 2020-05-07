Nisan ayında otomotiv koronayı ayakta atlattı

Nisan ayı boyunca üretim ve satışın durduğu otomotivde Avrupa pazarında satışlar yüzde 90’lara kadar düşerken, Türkiye’deki kayıp daha sınırlı kaldı. Nisanda binek ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.6 kayıpla 26.457 adet olarak gerçekleşti. Nisanda 21.825 binek, 4.632 adet hafif ticari satıldı. İlk çeyrek satışlarına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.3 artışla 150.860 adet toplam satış gerçekleştirildi. Nisanda, Avrupa’da düşen talep nedeniyle satılamayan araçları hızlı davranıp, avantajlı kampanyalarla getiren markalar pazardaki dengeleri de değiştirdi.

AKŞAM YAZMIŞTI



Nisanda gerçekleşen 26.457 adet toplam satışın, 8.059 adeti yerli, 18.398 adeti ithal modellerden oluştu. PSA markalarından Peugeot 3.792 adet satışla ilk kez en çok satan markalar sıralamasında liderliği elde etti. AKŞAM, pazartesi günü daha resmi satışlar açıklanmadan, nisan rakamlarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak manşete taşımıştı.