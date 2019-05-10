Mobil 1den 5 yıl motor garantisi

Dünyanın önde gelen sentetik motor yağı Mobil 1, otomobil kullanıcılarının yüzünü güldürecek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Mobil 1 motor yağlarının yüksek performansını ve güvenilirliğini açıkça ortaya koyan “Mobil 1 Motor Garantisi” ile araçların üretici garantisi sona erdikten sonra otomobil motorları için ek bir koruma programını hayata geçiriyor. Üretici garantisinin ötesine geçen bu garanti, programa katılım gösteren yetkili servisler üzerinden sürücülere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Müşteri sadakatini artıracak ve otomobil sahiplerine rahat bir nefes aldıracak garanti uygulaması, 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca devam edecek. Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç ise konu ile ilgili olarak “Devrim niteliğindeki “Mobil 1 Motor Garantisi” uygulamamızı 2019’un ikinci yarısında Türkiye’de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Böylece otomobil sahipleri, araç üretici garantisinin bitip Mobil 1 Motor Garantisi’nin başlangıcından itibaren yetkili servislerde Mobil 1 motor yağlarını kullandıkları süreç içerisinde 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca bizim sunduğumuz “Mobil 1 Motor Garantisi” ile otomobillerini koruma altına alabilecekler” yorumunda bulundu.

Yetkili servislerin sunacağı bu motor garantisinin geçerlilik kazanabilmesi için üretici garantisi bittikten sonraki dönemde Mobil 1 motor yağlarını kullanması yeterli oluyor. Üstelik söz konusu garantinin kişiye değil, araca ait olması ise araç sahiplerinin araçlarını satarken 2. elde bu garanti ile araçlarına değer katması sağlanıyor. Mobil 1 Motor Garantisi’nin başlangıcından itibaren sadece Mobil 1 motor yağlarının kullanılması ile motorda yağın temas ettiği tüm parçalar 5 yıl ya da 160 bin kilometreye kadar (hangisi önce dolarsa) garanti altına alınıyor. Bilinen ve tespit edilen kronik arızalar, yapısal hasarlar ya da yağın temas etmediği aksamlar ise garanti kapsamına girmiyor. Kusursuz durumda olduğu tespit edilen motor, Mobil 1 Motor Garantisi’nin başlangıcından itibaren araç üreticilerinin önerileri doğrultusunda verilen bakım aralıklarında, doğru viskozitede, doğru Mobil 1 motor yağı kullanımıyla garanti altına alınmış oluyor.