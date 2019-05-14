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  3. Mitsubishi'nin kampçılara özel tasarladığı L200 Crawler Türkiye'de

Mitsubishi'nin kampçılara özel tasarladığı L200 Crawler Türkiye'de

Mitsubishi'nin kampçılara özel tasarladığı L200 Crawler Türkiye'de

Mitsubishi L200 Crawler, güçlü 4x4 bir araç kullanmanın yanı sıra, şehirden uzaklaşmak, doğaya kaçmak, kamp yapmak isteyenlere muhteşem bir kaçış planı sunuyor.

2018 yılında en çok tercih edilen pick up’ı olan ve bu segmentte idolleşen Mitsubishi L200, yeni geliştirilen modeli ile yepyeni bir akım yaratacak. Pick up araçların arka kasalarındaki alanın daha farklı ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi fikriyle oluşturulan ve “Taşınabilir bir yaşam alanı” sunan Mitsubishi L200 Crawler, Mayıs 2019 itibarıyla Temsa Motorlu Araçlar Yetili Satıcılarında satışa sunulacak.

Mitsubishi L200 Crawler; şehirden uzaklaşmak, doğaya kaçmak, Ege kıyıları, Karadeniz dağları, Adana yaylaları, Antalya şelaleleri gibi kamp yapılabilecek bölgelere gitmek isteyenlere, hafta sonları yaşadıkları şehre yakın yerlerde kamp yapma fikrine sıcak bakanlara hem konforlu konaklama hem de kolay ulaşım imkanı sunuyor. Ayrıca, avcılık, balıkçılık, ya da sörf ve bisiklet tutkunu olup hem ekipmanını yanında taşımak hem gittiği yerde konaklamak isteyenler ve “Ben çadırda kalamam” diyenler için de ideal. 

Temsa Motorlu araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat yeni nesil pick upların hem ticari hem bireysel kullanım için tercih edildiğini belirterek şunları söyledi: “Güçlü, 4x4 bir araç kullanmak isteyen müşteriler için pick uplar, Türkiye’deki vergilendirme sistemi avantajı ile ulaşılabilir SUV araç alternatifi oluşturuyor. Ticari kullanımın yanı sıra; bireysel kullanım ile büyüyen pazarda L200’de gerçekleştirdiğimiz “farklılaştırma” bireysel tüketicinin dikkatini çekecek. Aracın arka kısmındaki alanı müşterimiz için çok daha fonksiyonel hale getirdik ve çok olumlu sonuçlar aldık.

Mitsubishi L200 Crawler ile, pazardaki rekabetin dışına çıktık ve markamız için önemli bir katma değer yarattık. Böylece hem pazarı büyütecek hem de görsellik ve fonksiyonellik ile marka imajımıza destek veriyoruz. L200 Crawler, bugün bir kamp aracı olarak tasarlandı; yaklaşık 8 metreküp hacme sahip bu alan üzerinde farklı sektörlerde ve farklı amaçlarla kullanılabilecek versiyonlar için çalışmaya devam ediyoruz.”

Standart, Konfor ve Lüks olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunulan Mitsubishi L200 Crawler içerisinde buzdolabı, mutfak, ocak, ısıtıcı, portatif tuvalet, duş, eşya gözleri ve 3 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Mitsubishi L200 Crawler, kısa ya da uzun tüm yolculuklarda her türlü ihtiyacı karşılayacak, geniş kullanım alanıyla konforlu bir yol arkadaşı. “Şöyle bir kaçsam, şehrin karmaşasından uzaklaşsam” diyenlere Mitsubishi L200 Crawler eşlik etmeye hazır. 4x4 çekiş gücü ve ileri süspansiyon sistemiyle her türlü arazi koşulunda evini yanında taşımak isteyenlere, hem sürüş keyfi hem de konforu aynı anda yaşatacak.

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