LPG'li araçlar için karar: Artık AVM otoparklarına girebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, artık LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, LGP'li araçların AVM'lerin otoparkına girebilmesi için yayımlanan yönetmelik şartları şu şekilde:

Buna göre, LPG'li araçların alınabileceği otaparkların araç giriş kısmına uygunluk işareti içeren tabela asılacak.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otapark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılmayacak. Bu otoparklar ile bunların giriş çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otamatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenecek.

LPG'li araçların alınacağı otaparkalrın zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanacak. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmayacak. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rörgarlar kullanılacak.

Bu otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulanan araçlar kullanabilecek. Araçların giriş çıkışlarında görevliler belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığını kontorl edecek. Şartları sağlamayan LPG'li araçlar bu otoparklara alınmayacak.

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirtmişti.

Bu konuda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu vurgulayan Kurum, "LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Düzenlemeye uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecek." ifadelerini kullanmıştı.