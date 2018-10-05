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Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

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Çorum'da lise öğrencileri tarafından saatte 30 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirildi.

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Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, 3 ay önce "e-moBİLSEM" adı verilen güneş enerjisiyle çalışan otomobil yapılmaya başlandı.

Hurda olarak satın alınan küçük bir otomobil ve parçaları, öğrencilerce güneş enerji panelleri de eklenerek yeniden dizayn edildi.

Yaklaşık 7 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol katedebilen aracı diğer güneş enerjili otomobillerden farklı kılan özelliği ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi.

Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti.

Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyen vatandaşlar, deneme sürüşü gerçekleştirdi.

BİLSEM Müdürü Sadık Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurda olarak alınan aracın güneş enerji panelleri, aküsü, tekerlekleri ve diğer parçalarının öğrencilerce monte edildiğini anlattı.

(hürriyet)

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