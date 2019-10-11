Kullanım avantajlarını görenler fabrika çıkışlı LPG'ye koşuyor

Ülkemiz pazarında yakıt tüketimi düşük modellere olan talep her geçen gün artıyor. Özelikle fabrika çıkışlı LPG sistemleri, sunduğu üretici garantisi ve yakıt ekonomisiyle çekiciliğini artırıyor. Dacia Türkiye’de, çevreci ve ekonomik enerji kaynağı LPG’nin avantajlarını sunan yeni versiyonları ile ürün gamını genişletiyor ve marka gelişimini sürdürüyor.

TUTUMLU VE ÇEVRECİ SİSTEM

Dacia, ECO-G serisini Sandero’da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy’de Ambiance versiyonu, Duster’da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile Türkiye’de müşterilerinin beğenisine sunuyor. Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliğiyle öne çıkan Dacia ECO-G serisi, daha uzun motor ömrü ile diğer motor tiplerinden ayrılıyor. LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25 - 30 daha uygun kullanım maliyetiyle öne çıkıyor.

ÜRETİCİ GARANTİSİ GEÇERLİ

Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtıyla çalışmaya uygun teknik modifikasyonlarla geliştirilen Dacia ECO-G versiyonlarında en büyük LPG markalarından biri olan LandiRenzo markalı ürünler kullanılıyor. Dacia’nın tüm LPG’li versiyonları tüketicilere Renault MAİS garantisiyle sunuluyor.

100 KM’DE 16.6 LİRA CEPTE

Otogaz sistemlerindeki avantaj LPG’nin fiyatının daha uygun olmasından kaynaklanıyor. Ekim ayında kurşunsuz benzinin litre fiyatı 6.8 TL olurken, LPG’nin litresi 3.7 TL’ye satılıyor. 1.6 lt benzinli motora sahip bir araç 100 km’de ortalama 6.8 lt benzin tüketirken (46.2 TL) aynı mesafesi LPG’ ile yaklaşık 8.7 lt (29.6 TL) tüketimle tamamlayabiliyor. Bu sayede 100 km’de 16.6 TL kulanıcının cebinde kalıyor.

YÜZDE 30’A VARAN MALİYET AVANTAJI

Dacia, dünyada ve Türkiye’de gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten marka, LPG’li versiyonlarını ürün gamına ekliyor. Maliyet avantajına sahip ECO-G serisi olarak adlandırılan LPG’li versiyonlar, ekonomik ve ekolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Dacia, ECO-G olarak adlandırdığı bu seriyi Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy binek modelleriyle satışa sunuyor. Dacia LPG versiyonları, benzinli versiyonlara göre ortalama yüzde 25–30 daha düşük kullanım maliyeti sağlıyor.