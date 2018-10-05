Kokpit tasarımı ile görenleri etkiledi

Citroen, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni Citroen C5 Aircross'u, Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez Avrupalı tüketicilerle buluşturdu.

Citroen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda , yeni Citroen C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerin beğenisine sundu.

Ayrıca Citroen için bir ilk olan yeni Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtıldı. 2019’da 100'üncü yılını kutlayacak olan ikonik ve yaratıcı marka, standında, yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenenlerin yaşadığı yol tutması problemini ortadan kaldıran Seetroen gözlükleri, kamp ve outdoor meraklılarına yönelik 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 Aircross RipCurl, moda iş birliklerinden doğan C3 Elle Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-Mehari ve C3 özel serileri de sergilendi.

(haber7)