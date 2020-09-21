İzmitli Hyundai atakta! 240 milyon euro yatırımla tüm modelleri yenilendi

Koronavirüs pandemisine rağmen Hyundai yatırım planlarını değiştirmedi. Güney Koreli Hyundai’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai Assan, yıla hızlı başlangıç yaptı. Aralık 2019’da yeni i10’un üretimini gerçekleştiren şirket, 2020 Ağustos sonunda da yenilenen i20’nin üretimine başladı. i20’nin spor versiyonları N ve N-Line ise Şubat 2021’de bantlardan inecek.

B-SUV’U DA ÜRETECEK



Hyundai Assan, şimdi de üçüncü bir modelin üretimi için hazırlanıyor. i20 platformu üzerinde üretilecek B-SUV için 70 milyon euro yatırım yapılacak. i10 için 70 milyon euro, i20 hatcback için 80, i20 N ve N-Line için 20 milyon yatırım yapacak olan Hyundai Assan’ın toplam yatırım tutarı yaklaşık 240 milyon euroyu bulacak.

SUV MART AYINI BEKLİYOR



Yeni model atağına başladıklarını belirten Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, B-SUV’un üretiminin Mart 20214de başlayacağını söyledi. B-SUV’un İ10 ve i20’den sonra İzmit’te üretilecek 3. model olacağını ifade eden Oh, hibrit versiyonu da sunacaklarını açıkladı.

TUCSON ÇITAYI YÜKSELTTİ

Hyundai’nin Avrupa’da 1.4 milyon, toplamda da 7 milyon adetten fazla satışla en önemli modellerinden olan Tucson, uzun süredir beklenen yeni nesline kavuştu. 2004 yılında ix35 adıyla satışa sunulan model 2015’te tanıtılan Tucson III ile büyük bir gelişim gösterdi. Şimdi de dördüncü nesil Tucson, sınıfındaki en dikkat çekici modellerden biri olarak rekabete katılmaya hazırlanıyor.

İzmit’te üçüncü modeli üretmeye hazırlanan Hyundai, Tucson’un 4. neslini çıkardı.

28 BİN ADET SATIŞ HEDEFİ



Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20’nin satışına ekimde başlayacaklarını söyledi. Yılın son çeyreğinde 5 bin adet i20 satışı planladıklarını ifade eden Berkel, yıl sonundaki toplam satış hedefinin ise 28 bin adetin üzerinde olduğunu kaydetti. Yeni modeller hakkında bilgi veren Berkel, “Yeni Tucson ve B-SUV’un satışına 2021’nin ilk çeyreğinde başlayacağız. Elektrikli Kona ise 2021’nin 2. çeyreğinde gelecek” dedi.

ŞAMPİYONADA YERLİ ÜRETİM



Geçen hafta koşulan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yarışan i20’nin altyapısı ve gövdesini Türkiye’de ürettiklerini anlatan Ickkyun Oh, “WRC’de kazanılan deneyimle hazırlanacak olan i20 N ve N Line’ın yine Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretilecek olması bizleri gururlandırıyor. Yaklaşık 20 milyon euro civarındaki yatırımla i20’nin yüksek performanslı modeli olan i20 N ve sportif donanımlı i20 N Line’ın de üretimini biz yapıp tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeni i20 N, şu ana kadar Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olacak” dedi.