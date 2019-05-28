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28 Mayıs 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:00

Imzalar Fransa'da atılsa da ortaklık Bursa'da yapılacak

Imzalar Fransa'da atılsa da ortaklık Bursa'da yapılacak

Ortaklık için masaya oturan Renault ve Fiat, dünyanın en büyük gruplarından birine dönüşecek. Yılda 5 milyar euro tasarruf hedefleyen birleşmede anahtar görevin Bursa fabrikalarına verilmesi bekleniyor. 

SÜMER DEMİRCİLER

Her geçen gün kârlılıkların azalıp rekabetin daha da arttığı otomotiv dünyasında dev markaların birleşme haberlerini artık daha sık duruyoruz. Bu kez dünyayı heyecanlandıran haber Mitsu-bishi’nin Fiat Chrysler Automobiles (FCA)’nın Renault İttifakına sunduğu ortaklık teklifiyle geldi. Taraflar yüzde 50 Renault, yüzde 50 ortaklık için mayasa oturdu.

ÇOK MARKALI YAPILANMA

FCA çatısı altında Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep ve Maserati olmak üzere 6 farklı marka ve 199 bin çalışan bulunuyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakında, Dacia, Sam-sung, Datsun, INFINITI, Lada, ALPINE başta olmak üzere çok sayıda marka yer alıyor. Nissan, Renault’nun yüzde 15’lik hissesine sahip. Ayrıca Renault hisselerinin yüzde 15’i Fransız devletinin elinde bulunuyor.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLUR

1898’den beri otomobil üreten Fransız Renault’un Türkiye de dahil globalde 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Renault geçtiğimiz yıl 134 ülkede 3.9 milyon adet satış yaptı. Fiat Chrysler de 2018'de 4.84 milyon adet global satışa ulaştı. İki marka ortaklık sonrasında toplam 8.7 milyon adet yıllık satışla dünyanın üçüncü büyük grubuna dönüşecek.

HiSSELER UÇUŞA GEÇTİ

RENAULT Grubu’nun Fiat’tan gelen teklifi değerlendirmek üzere masaya oturacağını açıklamasıyla birlikte iki şirketin de hisseleri yükselmeye başladı. Renault’nun hisseleri dün öğlen saatlerinde yüzde 15,51 yükselişle 57,74 eurodan işlem görürken, Fiat Chrysler hisseleriyse yüzde 10,73 değer kazanarak 12,73 euroya yükseldi. Birleşme sonrası kurulacak yeni şirketin hisseleri Milano, Paris ve New York'ta işlem görecek.

5 MiLYAR EURONUN ANAHTARI

YILDA 5 milyar euroluk tasarruf sağlaması planlanan yeni işbirliği için Bursa tesisleri hayati önem taşıyor. Global anlamda iki grubunda çok sayıda ülkede üretim tesisi olmasına rağmen sadece Bursa’da iki marka aynı anda üretim yapıyor.

1300 EURO DAHA UCUZ

Clio üretimine başlayan Oyak Renault fabrikası, otomobil başına Fransa tesislerine kıyasla 1300 euro daha avantajlı maliyet sunabiliyor. Yeni versiyonda kullanılmak üzere hibrit motor yatırımı yapılan fabrikanın önemi daha da arttı. İşbirliğiyle kısa vadede Tofaş Egea ve Doblo’da kullanılması planlanan hibrit motorlar komşu fabrikadan gelebileceği gibi, ortak ticari araç üretimi de gündeme gelebilir.

 

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