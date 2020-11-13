İkinci elde favoriler Renault Clio ve Fiat

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları önceki aya kıyasla değişmeyerek Volkswagen, Renault ve Ford olarak belirlendi. 10 markaların ekim satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 75’ini oluşturdu. Renault Clio, binek araç kategorisinde en fazla satış sıralamasında zirveyi VW Passat’tan aldı. En hızlı satılan marka, bu yıl ilk kez çok satanlar listesine giren Fiat, en yavaş satılan ise Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti. Bu arada ikinci el araç fiyatları ekimde yüzde 3 oranında arttı.