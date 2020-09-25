İkinci el otoya nur yağdı, fiyatlar bu yıl rekor kırdı

Pandemiyle birlikte toplu taşımadan kaçmak isteyen tüketiciler, sıfır kilometre otomobil bulamayınca taleplerini ikinci ele kaydırmaya başladı. Özellikle mayıs ayından itibaren kullanılmış otomobil fiyatlarındaki yükseliş, eylül başında devreye giren yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte rekor kırarak yüzde 80 seviyesine ulaştı.

ALTINI, DOLARI SOLLADI



TÜİK verilerine göre, son bir yılda külçe altın yüzde 53.2, euro yüzde 22.75, dolar yüzde 15.34, faiz yüzde 4.89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.47 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, ikinci eldeki fiyat artışı yüzde 80 seviyelerine kadar ulaşıp rekor kırdı. Bu anlamda kullanılmış otomobil fiyatları tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırdı. Özellikle yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatları ortalama yüzde 20-25 yükselen C sınıfı modellerin ikinci el fiyatları da benzer şekilde artış gösterdi.

7 MİLYON ADETLİK SATIŞ



Yılsonunda satılması beklenen ikinci el otomobil sayısında da ciddi artış bekleniyor. Binek ve hafif ticari araç pazarının yılı 700-750 bin adet satışla kapanması durumunda, kullanılmış otomobil satışının da 6-7 milyon adet olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Online otomobil satışlarına bakıldığında bu yılın ocak-ağustos döneminde satılan araç sayısının yüzde 24 artışla 1.4 milyon adeti bulduğu görülüyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK



Sıfır otomobil ve ikinci el fiyatlarındaki yükselişin süreçte de sürmesi bekleniyor. Üretimdeki yavaşlama, kurlardaki yükseliş ve tüketici taleplerindeki artışla 2021 ilk çeyreğe kadar fiyat artışlarının benzer seviyelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

HIZDA FORD, TERCİHTE VW MARKA İLK SIRADA



Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz eden INDICATA raporuna göre, online satışta en hızlı satılan marka ortalama 24 gün satış hızı ile Ford olurken, en çok tercih edilen marka 34.781 adet satışla Volkswagen oldu. İkinci el otomobil pazarındaki araçların yaş guruplarına göre dağılımında da yarıya yakın kısmı 5-10 yaş arasındaki modellerden oluşurken, yüzde 24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49’unu 5-10 yaşındaki araçlar, yüzde 27’sini 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu.