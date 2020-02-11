İkinci el otomobilde son durum! Satışlar neden arttı?

Uzmanlara göre kamu bankalarının yüzde 0.60’lara kadar inen otomobil kredilerinin 10 yılın en düşük seviyesini görmesi, birkaç yıldır ertelenen müşteri taleplerini tetikledi. Bu yükselişe markaların başlattığı kampanyalar, hurda teşvikinin olumlu etkisi, döviz fiyatlarının dengeye oturmasıyla birleşince sıfır kilometre otomobilde talep coştu.

İKİNCİ EL SATIŞLAR YÜZDE 90 ARTTI

Ocak ayında 2020 model yılına ait otomobilleri önce yerli üreticiler pazara sundu. Yasa gereği 2020 model olarak tescil edilebilmesi için otomobilin en erken 2 Ocak’ta üretilmesi gerektiğinden, ithaller siparişleri toplamaya başladı.

TÜKETİCİLER ARALIK AYINDA ARAÇ BULAMADI

Aralık ayında araç bulamayan tüketiciler, özelikle yerli markalara yönelip satışları yükseltti. 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari toplam araç pazarı 27.273 adet oldu. 14.373 adet olan 2019 Ocak ayına kıyasla satışlar yüzde 89.8 arttı.

ARAÇLAR GALERİDE DAHA PAHALI SATILIYOR

Yetkili satıcıların sipariş alıp, teslim etmek için bir iki ay sonrasına sıra verdiği birçok model galerilerde 15-35 bin TL daha yüksek fiyatla alıcı bekliyor. Örneğin: Peugeot’nun şubat ortasında satışa sunulan ve yüksek talep gören yeni SUV’u 2008, 15 bin TL daha yüksek fiyatla galerilerde satılıyor.