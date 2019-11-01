İkinci el otoda ilk tercih VW 

VW’yi Renault, Ford, Fiat, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot ve Toyota takip etti. İlk 3 markanın en çok tercih edilen modelleri sırasıyla Passat, Clio ve Focus oldu. Eylül ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 70’i 1, 2 ve 3 yaş araçlardan oluştu. Türkiye ikinci el online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti.