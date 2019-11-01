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  3. İkinci el otoda ilk tercih VW 

İkinci el otoda ilk tercih VW 

İkinci el otoda ilk tercih VW 

Eylülde ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen olarak kayıtlara geçti.

VW’yi Renault, Ford, Fiat, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot ve Toyota takip etti. İlk 3 markanın en çok tercih edilen modelleri sırasıyla Passat, Clio ve Focus oldu. Eylül ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 70’i 1, 2 ve 3 yaş araçlardan oluştu. Türkiye ikinci el online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. 

 

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