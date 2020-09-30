İkinci el araç alacaklar rahatsızlıklarını dile getirdi: İşte en çok şikayet edilen nedenler

İkinci el araç fiyatları koronavirüs pandemisi döneminde hem sıfır araçların üretime ara vermesi hem de ÖTV düzenlemesinin de etkisiyle arttı. Fiyatlara rağmen tüketici ikinci el otomobile ilgiyi artırdı ancak bununla birlikte şikayetlerde geçen yıla oranla bir hayli fazla oldu.

DHA’nın Şikayetvar verilerinden derlediği habere göre, yaz döneminde geçen yıla göre ikinci el araç sektöründeki şikayet oranı yüzde 100 arttı. 2019’un Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında ise ikinci el otomobil sektöründeki şikayet oranı yüzde 64 arttı.

İkinci el otomobil sektöründe değişen parça ve boya bilgilerinin verilmemesi nedeniyle hatalı yapılan eksper raporları, anlaşılan fiyat üstünde fiyat istenmesi gibi şikayetler, en çok şikayet alan konular arasında yer aldı.

İşte Şikayetvar’a gelen en çok şikayet nedenleri:

-Değişen parça ve boya bilgilerinin verilmemesi nedeniyle hatalı yapılan eksper raporları,

-Anlaşılan fiyatın üstünde yeni fiyat istenmesi,

-Bazı firmaların takas 2.el araç satışında takas şartı getirmesi,

-2.el otomobillerin sıfır diye satılması,

-Satış sonrası garantili araçla ilgilenilmemesi,

-Satış esnasında personel tavırları,

-Satıcıların normalin üstünde fiyat çıkarması,

-Yedek parçalarda yaşanan sıkıntılar,

-Servis yetersizliği,

-Rezervasyon yapıldığı halde araç yok denmesi,

-Ruhsata işlenmeyen sorunlar,

-Araç temizliğinin yapılmamış olması,

-Kapora iadesi yapılmaması,

-Satış esnasında verilen sözlerin unutulması,

-Satış sonrası teslimat erteleme,

-Satış sırasında eksik bilgi verilmesi,

-Araç bilgilerinin başkalarıyla paylaşılması