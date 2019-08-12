İhracatta aslan payını korumakta kararlı

SÜMER DEMİRCİLER

İç pazardaki kayıplara rağmen otomotiv ülkemizin ihracat şampiyonluğunu elden bırakmıyor. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Ocak-Haziran dönemine ait “Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu”na göre, Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,2 artarken, otomotiv endüstrisinin toplam ihracatı yüzde 6,8 azaldı. 2019 yılının ilk altı ayında 15,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, toplam ihracat içerisinde yüzde 17,4 pay alarak ilk sıradaki yerini korumaya 14. yılında da devam etti.

İTHALAT DÜŞÜYOR

Yayınlanan rapora göre bu dönemde otomotiv ithalatı yüzde 49 azalırken, dış ticaret fazlası yu¨zde 60 artarak 8,7 milyar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 3,1 değerinde gerçekleşti. OSD raporuna göre, 2019 yılının ilk yarısında otomobil ihracatı yüzde 12 azaldı. Otomobil dış ticaret fazlası ise 2018 yılı ilk yarısına göre yu¨zde 60 artarak 4,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İhracatta top 10 ülke

ÜLKE 6 aylık ihracat (milyon dolar)

1- Fransa 1,600

2-Almanya 1,500

3-İtalya 1,300

4-Birleşik Krallık 1,200

5-İspanya 804

6-Slovenya 536

7-Belçika 514

8-Polonya 493

9-Hollanda 462

10- ABD 442

DIŞ TİCARET FAZLASI

Dikkat çeken bir diğer konu ise son 10 yıla ait dış ticaret verileri. Son 10 yıllık verilere göre Türkiye otomotiv sektörü, 2011 ve 2015 yılları haricinde sürekli dış ticaret fazlası verdi. Sekto¨ru¨n son 10 yıllık dış ticaret fazlası ortalama olarak 2,6 milyar dolar değerinde gerçekleşti.

YENi MODELLER YOLDA

Türkiye’nin hafif ticari araç dışında binek otomotivdeki ihracat rakamlarını yükseltecek modeller de gün sayıyor. Renault’nun Bursa fabrikasından bantlardan çıkmaya başlayan yeni Clio ile birlikte ihracat oranları da yükselecek. Ayrıca Hyundai İzmit fabrikasında üretilen i10’nun yeni versiyonu da yıl sonundan itibaren ihraç edilecek yeni modellere katılacak.