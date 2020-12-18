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18 Aralık 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

Hyundai'de direksiyona Güney Koreliler geçiyor

Hyundai'de direksiyona Güney Koreliler geçiyor
- SÜMER DEMİRCİLER

Global ölçekte yeniden yapılanan Güney Koreli Hyundai'nin yeni stratejisi etkilerini ülkemizde de göstermeye başladı.

İzmit’te kurulu fabrikasında üretim yapan Hyundai Assan’da yüzde 70 hisseye sahip Koreli Hyundai Motors, Kibar Holding’in yüzde 30 hissesini alarak kontrolün tamamen kendilerine geçmesine izin vermesi için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Kurumun onay vermesiyle birlikte Hyundai Assan’ın direksiyonu tümüyle Koreli şirkete geçmeye hazırlanıyor.

“Kendi isteğimizle hisse devrine karar verdik” diye konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Ortaklığımız sembolik oranda devam edecek. Ortaklıktan tamamen çıkmıyoruz. Yan sanayideki ortaklığımız ve bu alandaki işlerimiz aynen devam ediyor” diye konuştu. 

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