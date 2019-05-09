Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi sunuldu

C-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri olan Tucson, özellikle 136 beygirlik 1.6 lt dizel motor seçeneği ile popülerliğini daha da artırdı.

Style Plus adıyla sunulan yeni donanım seviyesi, hem fiyat avantajını hem de 1.6 litrelik dizel ve 7 ileri DCT şanzıman keyfini bir arada sunuyor. Ülkemizin vergilendirme şartlarına uygun olarak sunulan 1.6 litre dizel motorlu Tucson, özenle seçilmiş ekipmanları ile hem marka imajına katkıda bulunacak hem de müşterilerine optimum fayda sağlayacak.

Tucson Style Plus’da sunulan donanımlar arasında “Panoramik Cam Tavan, 18’’ Alaşım Jantlar, Elektronik Park Freni, 7’’ Dokunmatik Ekran, Geri Görüş Kamerası, Krom Ön Izgara & Cam Çerçeveleri, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Yan Aynalarda Karşılama Lambaları” bulunuyor.

Yeni versiyonla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Style Plus ismiyle kullanıcılarımızın beğenisine sunduğumuz yeni donanım seviyesi, giriş ve orta seviye arasında ideal bir denge kuruyor. Bu versiyonla ilgili çok fazla talep aldık ve biz de bunu dikkate alarak satışa başladık. Çünkü, 2019 yılı ilk çeyrek satış trendine göre Tucson, gücünü arttırarak yoluna devam ediyor ve segmentinde liderliğe koşuyor. Açıkçası, KONA ve Tucson modellerimizle beraber SUV satışlarımızı iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi.