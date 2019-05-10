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Hibrit spor otomobil yollara çıkmaya hazır

Hibrit spor otomobil yollara çıkmaya hazır

Lexus, 2019 Barselona Otomobil Fuarı’nda amiral gemisi coupe modelinin, LC 500h 'Matte Prototype' ismiyle yeni bir prototipini sergiledi.

Markanın yenilikçi yüzünü sergileyen bir başka örnek olan bu araçta, farklı yüzeyler ve özel renkler kullanıldı.

Prototipte kullanılan ‘Uzay turuncusu’ adı verilen renk için, bulutsuz bir gün batımında güneşe bakıldığında görülen turunu tonlardan esinlenildi. Mat bir boyayla tamamlanan bu renkler, 21 inç yarı mat siyah jantlar, karbonfiber tavan ve aktif spoyler LC 500h’nin daha sıra dışı görünmesini sağladı.

LC 500h’nin kabininde de ‘Uzay turuncusu’ renk teması devam ediyor. Bunu gösterge panelinde, direksiyon ve kapı panellerinde görmek mümkün.

LC 500h ‘Matte prototype’, Lexus’un gelişmiş kendi kendini şarj eden hibrit sistemiyle kombine edildi. Lexus’un kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi, şarj kablosu gerektirmeden LC 500h’nin sürüş sırasında şarj edilmesini sağlıyor. Lexus’un hibrit teknolojisi, konforlu bir sürüş, verimlilik ve daha düşük tüketimler sağlıyor.

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