Herkes yerli otoyu bekliyor! Siparişler bu yıl alınacak

YELDA GÖKDAĞ

Türkiye’nin Otomobili için merakla beklenen sipariş süreci için geri sayım başlıyor. 2022 yılında seri üretime geçecek olan yerli otomobil için ön siparişler bu yıl alınabilecek. Konuyla ilgili AKŞAM’ın sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin markası için bu yıl lansman yapılabileceğini, lansmanın ardından ise ön siparişlerin alınmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Varank, Türkiye’nin Otomobili’ne yönelik yoğun ilgiyi şöyle anlattı:

ÇOK BÜYÜK TALEP VAR

“Yerli otomobilide ön sipariş aşamasına henüz gelmedik. Şu anda satın almak isteyenlerin taleplerini kayıt altına alıyoruz. Bu taleplerin ne kadar olduğu konusunda bir sayı vermek doğru değil. Anadolu’ya gidiyorsun, kiminle karşılaşsak ‘Biz yerli otomuzu almak istiyoruz’ diyor. Herkes bu talebini iletiyor. Bir ticaret odasına gidiyorsunuz, ‘Biz de almak istiyoruz’ diyor. Firmalara gidiyorsunuz, ‘Araç filomuzu yerli otomuzla değiştirmek istiyoruz’ diyorlar. Marka lansmanından sonra gerçek anlamda bir para ödemeli sipariş işine gireceğiz. Bu sene içinde lansman olur muhtemelen. Baktığınızda çok büyük talep var. Fiyatıyla ilgili şu anda bir şey söylemek doğru değil, bakacağız.”

GEMLİK’TEKİ FABRİKA İÇİN ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesiyle ilgili ÇED süreci başladı. Yapılan açıklamada, “Bursa Gemlik’te yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesiyle ilgili sunulan ÇED Başvuru Dosyası, incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır” ifadelerine yer verildi.