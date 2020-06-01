Her sınıfta yenilik var! 40 yeni modelle pazar moral bulacak

SÜMER DEMİRCİLER

Evlere kapanan tüketiciler, fabrikalardaki uzun üretim molaları, kapanan bayiler ve düşen satışlara rağmen otomobilde hayat tümüyle durmadı. Fabrikalar birbiri ardına üretime başlarken, tüketici talepleri de yeniden yükselişe geçeceğinin sinyallerini veriyor. Yıl ortasından itibaren pazara sunulmaya başlayacak yeni modeller satışları tetiklemeye hazırlanıyor.

Yılın ikinci yarısından itibaren, SUV’dan sedana, küçük otomobillerden hibritlere kadar farklı markalardan 40’tan fazla yeni model tüketicilerle buluşacak. Birçok marka sonbahardan itibaren satışa sunacağı modeller için şimdiden ön siparişleri almaya başladı. Alman markalardan BMW’nin ülkemizde de popüler olan modeli 5 Serisi’nin makyajlı versiyonu temmuz ayında Avrupa’yla aynı anda ülkemize gelecek. Performans modeli M235i xDrive temmuzda, BMW 4 Serisi Coupe ekim ayında bayilerdeki yerini alacak. BMW 6 Serisi Gran Turismo da ülkemize gelecek.

HER SINIFTAN YENİ MODEL SIRA BEKLİYOR



AUDI A3 Sedan, BMW i3, makyajlı 5 Serisi, 4 Serisi Coupe, M 235i XDrive, 6 Serisi Gran Turismo, DS, DS 7 Crossback, FORD Puma, HYUNDAI i20, JAGUAR F-TYPE, JEEP Compass Hybrid, Wrangler, LAND ROVER Defender, LEXUS RX Black Edition, MERCEDES Yeni GLA, EQC SUV, Yeni E Serisi, MINI Countryman OPEL Combo Cargo, Zafira, Vivaro, PEUGEOT makyajlı 3008, 5008, 208 RENAULT Captur SEAT Tarraco, Leon SKODA Scala, Kamiq Octavia, SUZUKI Swift Hybrid.

RENAULT CAPTUR GÜN SAYIYOR



Fransız üretici Renault’un şehir SUV’u Captur’un tümüyle yenilenen versiyonu da planlandığı gibi ekim ayında ülkemiz pazarındaki yerini alacak. Yeni Captur’da güçleri 95-155 beygir arasında değişen 4 benzinli, 3 dizel olmak üzere toplam 7 motor seçeneği sunulacak. Otomobilde ilk kez şarj edilebilir E-TECH Plug-in hibrit motor seçeneği de bulunacak. Yeni Captur 9,3 multimedya ekranı ve 10,2 inç dijital gösterge paneliyle kategorisinin en büyük ekranlarından birine sahip olacak.

İZMİTLİ HYUNDAI İ20’DE ERTELEME YOK



Yerli üreticilerimizden Hyundai, İzmit fabrikasında üretip dünya pazarlarına sunduğu i20’nin yeni neslini KOVİD-19 salgınına rağmen planlandığı gibi satışa sunacak. Yeniden üretime başlayan fabrikada ağustos ayından itibaren bantlardan çıkacak yeni i20, eylül ayından itibaren satışa sunulacak. Otomobilin motor yelpazesi 100 ve 120 beygir ile 1.0 litre T-GDI’dan 75 ve 84 beygir ile 1.2 litrelik benzinli motora kadar uzanıyor.

ELEKTRİKLİ DE GELİYOR



Çok sayıda yeni model sunacak lüks markalardan Mercedes, yeni GLA’yı temmuz ayında getirecek. Markanın Avrupa’da satışa sunduğu elektrikli lüks SUV modeli EQC ağustos ayından itibaren ülkemiz yollarında da boy göstermeye başlayacak. Yeni E Serisi’nin coupe ve cabrio karoser seçenekleri de aynı tarihte satışa sunulacak.