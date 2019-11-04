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  3. Gelir İdaresi uyardı: Yıl sonunda bitiyor, hesabınızı ona göre yapın

Gelir İdaresi uyardı: Yıl sonunda bitiyor, hesabınızı ona göre yapın

Gelir İdaresi uyardı: Yıl sonunda bitiyor, hesabınızı ona göre yapın

Gelirler İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği’nin İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlediği toplantıda önemli mesajlar verdi. Otomobil sektörünün 2019 sonunda hurda indiriminin bitmesine hazır olması gerektiğini ifade eden Arabacı, "Bu imkân yıl sonunda bitiyor, pozisyonunuzu buna göre ayarlayın" dedi.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

İstanbul Ticaret Odası'nda bugün ikinci el otomobil satıcıları bir araya getiren önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda sektörün sorularına cevap veren Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, "hurda indirimi" ile ilgili soruya 'Siyasal iradeden yeni bir karar her zaman gelebilir ama siz planınızı 2019 sonunda hurda indirimi bitiyor gibi yapın" mesajını verdi.

“EN İYİ SONUÇ ALDIĞIMIZ SEKTÖR; OTOMOTİV”

Toplantıda 6 yıldır otomotiv sektörüyle çalıştığını dile getiren Arabacı, “Adım gereği bu sektörün hem sıfır hem ikinci el bölümüyle şimdiye kadar yakından ilgilendim. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara bakarak söylüyorum, bizim en iyi sonuç aldığımız sektör otomotivdir” değerlendirmesinde bulundu.

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