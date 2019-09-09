Fuar açılmadan yola çıktılar

SÜMER DEMİRCİLER

Her geçen yıl kan kaybetmesine rağmen Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) Avrupa’nın en önemli otomobil organizasyonları arasındaki konumunu koruyor. Bu yıl kapılarını ‘Geleceğin Sürüşü’ temasıyla 10 Eylül’de öncelikle basın için açacak olan fuara 22 marka katılmıyor. Rolls-Royce, Aston Martin, Nissan, Renault, Alpine, Dacia, Mitsubishi, GM markaları Chevrolet ve Cadillac, Mazda ve Toyota gibi markalar bu yıl fuarda yer almıyor. PSA markalarından da sadece Opel Frankfurt’ta stand açıyor.

EV SAHİBİ ALMANLAR

Fuara bu yıl da olduğu gibi ev sahibi olmanın avantajını kullanan Alman markalar damgasını vuruyor. Mercedes-Benz, fuarda elektrikli EQ konseptini tanıtıyor. Ayrıca A- ve B-Serisi şarj edilebilir hibrit, elektrikli EQV, GLB ve AMG GLB 35 4MATIC de ilk defa sahne alıyor.

VW SİPARİŞ ALMAYA BAŞLIYOR

VOLKSWAGEN’nin merakla beklenen yüzde 100 elektriklisi ID 3 de Frankfurt’un yıldızları arasına adını yazdırıyor. 210 beygirlik elektrikli motoru, 600 km’ye çıkabilen menzile sahip yeni model fuarla birlikte bin euro depozito yatırılarak sipariş edilebiliyor. 40 bin euroluk Almanya tanıtım fiyatına sahip otomobilin önümüzdeki yıl 100 bin adetlik satışa ulaşması planlanıyor.

FORD PUMA 2020’DE TÜRKİYE’DE

Fuarda sahne alan Ford Puma, gelişmiş sürüş özelikleri, yarı hibrit sistemi, 125 ve 155 beygirlik motor seçenekleriyle sınıfının idialı modelerinden biri olarak rekabete katılıyor. Yeni Ford Puma’nın 2020 yılında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.

ELEKTRiKLi VE HIZLI

PORSCHE’nin ilk yüzde 100 elektrikli modeli Taycan, Frankfurt’un büyük ilgi toplayan yenilikleri olarak ön plana çıkıyor. Turbo versiyonunda 680, Turbo S modelinde 761 beygirlik elektrik motorları kullanılırken aracın menzili de 450 km’ye kadar çıkıyor. Aracın Almanya fiyatıysa 100 bin eurodan başlıyor.