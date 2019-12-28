Fiyatıyla da rekabetçi olacak

Önceki gün tanıtılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk sürüşü gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Otomobili’ büyük beğeni topladı. Dün televizyon kanallarında merak edilenleri anlatan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, “Aracın fiyatıyla ilgili şu an bir rakam vermek mümkün değil. Fakat piyasayla rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir. Bu ipucu veriyor” dedi. İki SUV modelin ön tarafındaki farklılığın neden olduğunu da açıklayan Karakaş, “Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir” diye konuştu.

İÇERİDE LALE DETAYLARI

Gürcan Karakaş, şunları söyledi: “Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak. 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa’da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız.”

DÜNYA YOLLARINDA GÖRECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz zaman hedefe ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

SELÇUKLU MOTİFLERİ VAR

Milli otomobilin içinde kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi de beğeni topladı. C sınıfı olmasına rağmen malzeme kalitesi üst sınıf otomobillerde ender sunulan cinsten. Kapı içlerinde kullanılan Selçuklu motifleri şık bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

250 BİN TL FİYAT BANDI

Satışına 2022’de başlanacak Türkiye’nin otomobili için fiyat tahmini yapmak zor. Ancak, CEO Karakaş’ın “Benzer modellerle rekabet edecek bir fiyatı olacak” açıklaması bu konuda ip ucu veriyor. Türkiye’nin otomobiliyle benzer tarihlerde pazara gireceği açıklanan elektrikli SUV modeler, VW ID SUV, BMW X3, Mercedes EQV gibi modellerin açıklanan Avrupa satış fiyatları 40 bin euro’dan başlıyor. Dolayısıyla ‘250 bin TL’den başlayan fiyatlar’ ayakları yere basan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.

AKŞAM Otomotiv Editörü Sümer Demirciler, Türkiye’nin Otomobilinin tanıtım töreninde hazır bulundu.

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

GURURLU VE MUTLUYUZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Gururlu ve mutluyuz. Otomotiv sektörünün içinde olan bir insanım. Otomobilin teknik özellikleri müşteri memnuniyetini karşılayabilecek nitelikte.

TÜRKİYE’YE ÇOK UYGUN

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Otomobilin ilk olarak SUV modeli piyasaya çıkacak. Hemen bir tane almak isterim. Estetik olarak da son derece güzel. Türkiye’nin şartlarına çok uygun.

AKILLI TEKNOLOJİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski: TOGG’un başarısını candan kutlarım. Akıllı teknolojileri ve temiz enerjiyi önceliklendiren çalışmalar ülkemiz için çok kıymetli.

200 ARAÇ ALACAĞIZ

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: Şirketimizin 200 aracını, yerli otomobilimizle değiştireceğimizi, taahhüt ederiz.

Bursalı ve İstanbullu taksiciler de TOGG’u kullanmaya talip olduklarını açıkladılar.

ÖNDEN GÜÇLÜ BİR HAYVANA BENZİYOR

Aracı güçlü bir hayvana benzettiklerini anlatan Karakaş, şöyle konuştu: “Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık. Sürücüler aynadan baktığında güçlü bir tasarım görecek. Gözlerde kedi var, güçlü bir duruş var. Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister ‘pala bıyık’ deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak.”

YILDA 175 BİN ADET ARAÇ ÜRETİLECEK

“İŞ planımızda birden fazla model olmalı” diyen Karakaş, “4-5-6 modelle, 15 sene içerisinde piyasada olacağız. Türkiye’deki otomotiv sektörü büyüyecek. 2022’nin ikinci yarısında araçlar üretime geçecek. Yılda 175 bin araç üretilecek. Türkiye’de üretilen otomobillerin yüzde 19’u yerlidir. Biz yüzde 51 sözü verdik. 3. modelimizde yüzde 68’e çıkma sözü verdik. Mayıs 2020’de fabrikanın temeli atılacak. Devlet bu araca büyük destek verdi. Toplam 5 sene içinde 30 bin araç garantisi var” dedi.

‘İLK’ VE ‘EN’LERE İMZA ATACAK

TOGG, 2022’de C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.

300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği sunacak ve kullanıcıların kendileri için en uygun olanı tercih etmesine olanak tanıyacak.

Hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşacak.