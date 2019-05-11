FIA Formula 2 otomobillerinde 2020 sezonundan itibaren 18 Pirelli lastikleri kullanılacak

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin onayına tabi olan bu seçimin ilham kaynağı, 2021 yılından itibaren Formula 1’de kullanılacak lastikleri Formula 2 kadar rekabetçi ve ileri teknolojili bir yarış ortamında test etme ve geliştirme isteği oldu.

Formula 2 ve Pirelli, tek koltuklu bir F2 ile yoğun bir test programı uygulayarak lastikleri geliştirmek amacıyla 2019 sezonu boyunca birlikte çalışacak. İlk “shakedown” dün Autodromo del Mugello pistinde gerçekleşti.

FIA Tek Koltuklu Otomobiller Komisyonu Başkanı Stefano Domenicali:

“FIA Formula 2 Şampiyonası, Formula 1’de yarışmayı hedefleyen genç pilotların kariyerlerinde son adımı temsil ediyor. F1’de kullanılmadan önce gelecek sezon yeni bir lastik profilini tanıtma, test etme ve geliştirme planıyla Formula 2’nin sadece en yetenekli pilotların değil aynı zamanda en yeni teknolojilerin de kendilerini kanıtlayabileceği bir yer olduğunu gösteriyoruz. Eski F2 pilotlarının 2019 F1 sezonunda şimdiye dek etkileyici performans sergilediğini görüyoruz. Formula 2’yi teknik ve sportif felsefe açısından Formula 1 ile ne kadar uyumlu hale getirirsek, genç pilotlar motor sporlarının zirvesindeki mücadeleye o kadar iyi hazırlanacak.”

Formula 1® Teknik Üst Yöneticisi Pat Symonds:

“FIA Formula 2 Şampiyonası, Formula 1’de başarılı olmayı amaçlayan, yükselen yetenekler için mümkün olan en iyi ‘feeder’ serisi olduğunu zaten kanıtladı. Şimdi de teknoloji için ‘feeder’ olarak kullanılacak. 2021 sezonu için lastik geliştirme çalışmalarının sadece özel testlerde değil aynı zamanda yarış ortamında da yapılabilmesi sporumuz adına harika bir fırsat sunuyor. Pirelli ve Formula 2’nin önümüzdeki 16 ayda toplayabileceği yüksek miktarda veri, gelecek nesil Formula 1 lastikleri için çok önemli olacak.”

FIA Formula 2 CEO’su Bruno Michel:

“Bu, hem Formula 2, hem pilotlarımız için büyük bir fırsat zira Formula 1 için eğitim alanıyız ve bu nedenle F1’de kullanılanlarla aynı tür lastikler ile yarışmamız çok önemli. F2’de 2020 sezonu kadar yakın bir zamanda 18 inç lastiklerle yarışacak olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Bu durum, bizim şampiyonamızdan 2021 yılında F1’e geçecek pilotların daha da hızlı adapte olabilmesi anlamına geliyor. Daha evvel de F1 için test alanı olduk ve F1’de uygulanmadan önce bazı unsurlar bizim seviyemizde devreye alındı. Bir sonraki adım, 2018 otomobillerimizde yeni lastiklere uyacak bir yükseltme kiti dahil her şeyin gelecek sezona hazır olmasını sağlamak için yoğun bir geliştirme programı olacak.”

Pirelli F1 ve Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola:

“Formula 2 ile öncü ve proaktif işbirliğimizin bir sonraki aşaması olarak Formula 1’de yarışmadan tam bir yıl önce, gelecek sezon Grand Prix hafta sonlarında 18 inç lastikleri sunacağımız için çok mutluyuz. Bu atılım, 2021 yılı için yeni nesil Formula 1 lastikleri geliştirirken bize çok yardımcı olacak; önümüzdeki sezonun Formula 2 pilotları da geleceğin Formula 1 lastik ölçüsüyle erkenden deneyim kazanmaya başlayacak.”