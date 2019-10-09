Faiz indirimiyle bayiler doldu

Sümer DEMİRCİLER

1 Ekim tarihinde başlayan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın devreye aldığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ ilk haftadan etkilerini göstermeye başladı. Kampanyaya katılan tüm markaların yetkili satıcılarında müşteri hareketliliği artarken, satışlarda da etkisi görülmeye başlandı.

HANGİ FİRMALAR VAR?

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katılmıştı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault, Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşmayla Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri ciddi oranda düşmüştü.

% 0.49’DAN BAŞLIYOR

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.

SHOWROOM TRAFİĞİ CANLANDI

Showroom trafiğimizde gözle görülür bir artış oldu” diyen Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, “Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60, bir önceki aya göreyse yüzde 80 oranında bir artış var” açıkladı.

KAMPANYA, PAZARI BÜYÜTECEK

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarıyla birlikte başlattığımız kredi kampanyalarının etkisiyle showroom trafiğinde önemli bir artış gözlemliyoruz. Fiat markası olarak hem binek hem de ticari araçlardaki kampanyalarımızın etkisiyle yoğun bir müşteri trafiği yaşamaktan dolayı memnunuz. Düşük faizli kredi uygulamasının yılın son çeyreğinde pazarın büyümesine katkısı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ERTELENEN TALEP SATIŞA DÖNÜYOR

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Kredi faizinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesiyle showroom trafiği arttı ve bu gelişme iç pazara hareketlilik getirdi. Bu son 3 ayda bir süredir ertelenen taleplerin satışa dönüşmesiyle yılı 450 bin seviyesinde bir pazarla kapatmayı öngörüyoruz” dedi.