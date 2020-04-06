Fabrikalar tatil, bayiler evden çalışıyor! Markalar eve kapanan müşterilerin peşinde

SÜMER DEMİRCİLER



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüketim alışkanlıkları kadar, iş yapma modellerinde de kalıcı değişikliklere neden oluyor. Yüzbinlerce personelin çalıştığı fabrikalarda üretim dururken, pazarlama faaliyetleri büyük bir hızla evlere taşındı. Firmalar kadar tüketiciler de gelişen teknolojinin yardımıyla evden çalışmaya uyum sağladı.

Ülkemizde otomotiv ana ve yan sanayide yaklaşık 500 bin kişi istihdam edilirken, yurt çapına yayılmış binden fazla yetkili satıcıda 70 binden fazla personel çalışıyor. Fabrikalarda üretimin durduğu günümüzde, müşteriler eve kapanırken markalar pazarlama, tanıtım ve satış etkinliklerini müşterisinin evine taşıyor.

BAYİLİK DEĞİŞECEK



Milyonlarca lira tutarında yatırım yapıp, şehrin en değerli bölgelerinde açılan otomobil bayilikleri, gösterişli plazaların yakın gelecekte büyük bir evrim geçirmesi bekleniyor. Otomobil-müşteri ilişkisinde başlayacak yeni dönemin ilk denemeleri de salgınla birlikte çok hızlı şekilde hayata geçiriliyor. Markalar birbiri ardına bakım, onarım dışında kalan tüm işlemlerini internet üzerinden yapmaya başlıyor.

İNTERAKTİF SHOWROOM



Toyota’nın bir ilki gerçekleştirerek devreye aldığı “interaktif showroom” uygulaması da evlerinden çıkmak istemeyen müşterilere hizmet ediyor. Sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlükle müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçen müşteri temsilcileri, modelleri tanıtıyor. Sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek ileri teknolojiyi sunan marka, showroom ziyaretini müşterilerinin akıllı telefonları veya bilgisayarları aracılığı gerçekleştiriyor. Müşteriler “toyota.com.tr” üzerinden interaktif showroom için hazırlanan özel bir sayfadan bu uygulamaya erişebiliyor.

TÜM BAYİLER BAŞLADI



Yeni döneme hızlı uyum sağlayan markalardan Fiat da evden çıkmayan müşterilerine ulaşmayı hedefliyor. Marka, Türkiye çapındaki 35 bayisinde kullandığı görüntülü görüşme sistemini, şimdi tüm bayilerinde kullanıma açtı. Sistem, fiat web sitesinden de ulaşılabilecek bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla dilediği bayinin satış danışmanına saniyeler içerisinde bağlanabiliyor.

İNTERNETTEN SATILIP EVE TESLİM EDİLİYOR



Satış işlemlerini internete taşıyan şirketlerden PSA Türkiye, yeni bir sisteme geçti. Peugeot, Citroen, DS ve Opel’e ait tüm yetkili satıcı ve servislerinde “e-rezervasyon/online randevu”, “video call/görüntülü görüşme”, online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemi başlatıldı. Şirket mesafeli satış sistemi uygulamasını da hayata geçirdi. Bu sözleşmeyi imzalayanların satın alacağı araçlar istedikleri adrese teslim ediliyor.

24 SAATTE EVE GEÇTİ



Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Biz zaten dijital yatırımları oldukça yüksek olan bir markayız. Yaşadıklarımızı bir kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Elimizdeki araç sayısı sadece 300-400 adet gibi çok sınırlı. Hemen 24 saat içerisinde evden çalışmaya kolayca geçebildik çünkü bunun alt yapısı bizde yıllardır vardı. Mobiliteden dolayı ihtiyaç olacağını düşünüyorduk. Bugün o yatırımların faydalarını görüyoruz” dedi.



HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK



Deloitte, Covid-19 virüs salgınının otomotiv sanayisine olan etkilerini azaltmak için önleyici adımları bir raporla da açıkladı. Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım, pandeminin sektör için ne kadar yıkıcı olabileceğini tahmin etmek için henüz erken olduğunu belirtip, “Küresel kriz hepimiz için bilinmeyen sular anlamına geliyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, otomotiv sektörünün bu salgınla ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijital dünyayı kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerekiyor” açıklaması yaptı.