Eve sipariş talebi patlattı... İç pazar ve ihracatı hafif ticariler taşıyor

Pandemiyle birlikte 2020, birçok alanda olduğu gibi otomotivde de dengeleri alt üst eden bir yıl olarak kayıtlara geçiyor. Yılın ilk çeyreğinde Avrupa’da başlayan koronavirüs salgını dalga dalga yayılırken, otomotivde de bütün hesapları alt üst etti. Duran üretim tesisleri, evlere kapanan tüketicilerle birlikte Avrupa genelindeki otomotiv satışları tarihinin en düşük seviyesine indi. AB genelinde ilk 10 ayda satışlar ortalama yüzde 26.6 düşerken, ülkemizde yüzde 72 yükseldi. Avrupa’dan pozitif ayrışan ve satışlarını yükselten tek ülke Türkiye olurken, ocak-kasım döneminde 668 bin 495 adet binek ve ticari satıldı.

TİCARİ YÜZDE 52.2 ARTTI



Mart ayından itibaren toplu taşımadan kaçmak isteyenlerin talebi, artan döviz kurlarıyla birleşince fiyatların daha da yükselmesini bekleyen tüketiciler binek satışlarını yukarılara taşıdı. Buna tedarik sorunları da eklenince piyasada sıfır kilometre otomobiller ikinci elde daha yüksek fiyatlara satılmaya başladı. Kasım ayına kadar binek otomobillere yönelen talep, piyasada dengelerin oturmaya başlamasıyla birlikte yerini hafif ticari araçlara bırakmaya başladı. Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı. Geçtiğimiz ay hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet olarak gerçekleşti.

KARGOCULAR YÜKSELTTİ



Hafif ticari araç satışlarındaki en büyük artışı, kargo ve şehir içi teslimat araçlarına olan yüksek talep doğurdu. En büyük alımı evlere kapanan tüketicilerin verdiği siparişleri karşılamak için eleman ve araç alımını yoğunlaştıran marketler, dağıtım şirketleri gerçekleştirdi. Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi yüzde 76,5 pay ve 106 bin 406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonetler yüzde 11,4 pay ve 15 bin 869 adetle 2. sırada yer aldı.

AVRUPA’DA DA ARTIŞ VAR



Hafif ticari araçların iç pazardaki yükselişine paralel şekilde ihracat adetleri de yükselişe geçti. Kasım ayında 2.7 milyar dolarla bu yılın en büyük ikinci ihracat rakamına imza atan sektörün özellikle ticari araç ihracatı arttı. Kasımda binek otomobil ihracatı yüzde 13,5 azalarak 1 milyar dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 908 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kargo taşımacılığına yönelik hafif ticari araç ihracatı yüzde 43 artışla 536 milyon dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik “Pandemi nedeniyle 25 milyar dolar olarak revize ettiğimiz yıl sonu hedefine ulaşırız” dedi.