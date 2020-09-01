Emisyon skandalı sonrası AB'ye tam yetki: Otomobilleri geri toplayabilecek

AB Komisyonu, emisyon skandalı sonrasında hazırlanan, üye ülkelerde motorlu taşıtların onaylanması ve piyasanın takip edilmesine yönelik otomobilleri geri toplatma ve üretici şirketlere para cezası kesebilme yetkisi aldı.

AA'da yer alan habere göre, AB Komisyonu, bağımsız biçimde araçların kurallara uyumunu kontrol edebilecek. Üreticilerin mevzuatları ihlal etmeleri halinde Komisyon, AB çapında araçları geri çağırabilecek.

Yeni yönetmelikle AB'de geçmişte uygulanan yeni otomobil onayı ve piyasa gözetim sistemi önemli ölçüde değişmiş oldu.

Daha önce yürürlükte olan AB düzenlemeleri gereği araç üreticilerinin kurallara uyumunun denetlenmesi ilgili ülkelerin sorumluluğunda bulunuyordu.

Yeni kurallarla otomotiv sektöründe tekrar bir skandal çıkması durumunda AB, üretici firmalara milyarlarca avro ceza verebilecek.