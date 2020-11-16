Elektrikli aracın da merkezi oldu! Avrupa, Gölcük'ten elektrik alıyor

Yaklaşan elektrikli araç çağında ülkemizin otomotivdeki konumu daha da önem kazanacak. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretecek. Hibrit motorlu Transit’in ardından yüzde 100 elektrikli modelin üretilmesiyle Gölcük, elektrikli araçta da Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olacak.

% 85’İ TÜRKİYE’DEN



Üretimi 1965 yılından bu yana Ford Otosan tarafından yapılan Transit, Avrupa pazarında sınıfında liderliği elinde bulunduruyor. Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Markanın Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli araç üretiminde kritik bir rol üstlenecek.

SATIŞ 2022 YILINDA



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Türkiye’de üretilen ve sunulan ilk ticari hibrit modellerimizi müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Şimdi de gerekli tüm altyapı ve koşulları sağlayarak, Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” açıklaması yaptı.

Ford’un Avrupa’da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu ‘Pro Power Onboard’ özelliği ilk tam elektrikli E-Transit’i 2.3 kw’a kadar bir mobil jeneratöre dönüşüyor. Ford E-Transit’in 3.9, 4,25 ton yük taşıma kapasitesine sahip, açık ve kapalı kasa versiyonları bulunacak. Üretilmiş en akıllı Transit’te 12 inç dokunmatik ekran kullanılıyor. Araç yılda bir kez servise gidip önemli bir maliyet avantajı sağlayacak. En büyük pazarı AB ülkeleri olan araç Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da satılacak.

MENZİLİ 350 KM



Yeni Ford E-Transit, 67 kWh batarya kapasitesinin yanı sıra menzili 350 km’ye ulaşabiliyor. E-Transit, düşük bakım giderleri sayesinde servis maliyetlerinde dizel modellere göre yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. E-Transit, 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor. Maksimum 269 beygir ve 430 Nm tork güç sunan E-Transit, satışa sunulan en güçlü elektrikli ticari araç unvanını kazanıyor.

“Elektrik ve hibrit teknolojisine geçiş ticari araçlar için çok daha büyük öneme sahip” diye konuşan Haydar Yenigün, “Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. Ford Otosan olarak yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyoruz. Bunun için 2020’nin başında elektrikli araç üretimine katkı sunmasını amaçladığımız yeni saç şekillendirme tesisini devreye aldık” dedi.