Elektrik faturalarını çalışanlar ödeyecek 

SÜMER DEMİRCİLER

Dünyada önemli bir kırılma yaşayan otomotiv endüstrisinde elektrik çağı yaklaşıyor. Klasik üretim tesislerini elektrikli model üretim merkezine dönüştürmek için devasa yatırım maliyetleri gerekiyor. Bu yüksek dönüşümden en olumsuz etkilenen kesimse hiç kuşkusuz üretim tesislerindeki çalışanlar olacak. Almanya genelinde önümüzdeki süreçte sadece ana sanayiden 100 binden fazla işçinin işini kaybetmesi bekleniyor.

VW’DE ÇIKARMA 7 BİNİ GEÇİYOR

Elektrikli otomobillere en büyük bütçeyi ayıran markalardan Volkswagen 2.2 milyar euroluk bir tasarruf planlıyor. 2020 yılına kadar Almanya’da maliyetlerin üç milyar euro kadar düşmesi bekleniyor. Markanın Almanya’daki fabrikalarında 7 binden fazla işçiyle yollar ayırılacak.

TESLA YATIRIMI BEKLENİYOR

BMW önümüzdeki dört yıl içinde on iki milyar euro tasarruf edecek bir planı devreye aldı. Marka yüksek kârlılığına rağmen Ar-Ge eğitim ve idari işlerde kısıntılara gidecek. Aynı şekilde Porsche de 6 milyar tasarruf planladığını açıkladı. Almanya’da istihdamı yükselten tek yatırım Tesla’nın 2022’de 4 milyar euroya Berlin’de kurulacak fabrikası olacak.

YARI YARIYA KÜÇÜLECEK

Ford 2022’ye kadar, 25.5 milyar dolar tasarruf planlıyor. Markanın Almanya’da yaklaşık 24 bin çalışanı bulunuyor. Avrupa çapında, 2020’nin sonunda 12 bin yani toplam çalışanların neredeyse yarısı işten atılacak. PSA çatısı altına giren Opel’in CEO’su Michael Lohscheller, daha önce yaptığı açıklamalarda işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğundan yakınıp, yüzde 25 kısıntıyı belirtmişti.

AUDI 9.500 KiŞi ATIYOR

VW çatısı altındaki premium üretici Audi, başlattığı dönüşüm programıyla 2022 yılına kadar elektrikli otomobiller için 15 milyar euro yatırım yapacak. Şirket buraya kaynak ayırmak için 9 bin 500 personelle yolunu ayıracağını açıkladı. Markanın 2029’a kadar toplam tasarruf hedefi 6 milyar euro olarak belirlendi.

TÜRKİYE’DE 40 BİN İSTİHDAM ARTIŞI

Ülkemizdeyse önümüzdeki günlerde otomotiv istihdamında yükseliş yaşanacak. Henüz resmi olarak açıklanmasa da VW’nin Manisa fabrikası için personel alımı startı verildi. 2022’de üretim başladığında tesiste 4 binden fazla istihdam öngörülüyor. TOGG’nun 2022’de satılacak otomobili için de Gebze’de kurulması planlanan tesiste yaklaşık 4 bin kişi çalışacak. İki yeni tesisin, ana ve yan sanayi olarak 40 binden fazla yeni istihdam yaratması bekleniyor.

10 BiN ÇALIŞANI GÖZDEN ÇIKARDI

Mercedes önümüzdeki birkaç yıl içinde binek otomobil üretiminde dört milyar euro tasarruf edecek. 2022’nin sonuna kadar şirketten ayrılacak personel sayısı 10 bin olarak açıklandı. Daimler’in Almanya’da toplam 178 bin çalışanı bulunuyor.

GM, 5 FABRiKA KAPATIYOR

ABD’nin en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM), büyük personel indirimleri ve önemli üretim kesintilerini içeren büyük bir tasarruf programı açıkladı. Grup bu nedenle, Kuzey Amerika’daki çalışan sayısını yüzde 15 azaltmak istiyor. Globalde marka, beş fabrikayı tümüyle kapatmayı düşünüyor.