Egea Eskişehirlileri piste çağırıyor

“Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2019 yılında da hız kesmeden sürüyor. En güçlü müzik platformlarından PowerApp’in sponsorlarından biri olduğu aktivitenin bu seneki 3. ayağı, 11 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir TCDD Eski Gar Otoparkı’nda düzenlenecek. Sabah 09:00 itibarıyla başlayacak ve tüm gün sürecek etkinliğe, hafta boyunca Birmot Eskişehir’e gelerek Egea Ailesi’nden bir model ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları katılabilecek. Aktivitede, Fiat Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkânı yakalayacak olan kullanıcılar, güvenli sürüş teknikleri konusunda da bilgi sahibi olacak ve motor sporları dünyasını yakından tanıyacaklar. Aktiviteye aktif olarak katılmayıp, yakınlarına eşlik etmek üzere alana gelen katılımcılar ise Fiat tarafından kurulan servis alanında keyifle vakit geçirebilecek ve yarışı izleyebilecekler.

180 HP’lik Egea ile en iyi zamanı yapana madalya ve sertifika!

Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, ‘B’ tipi ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen kişiler katılabilecek. Katılımcılar, TCDD Eski Gar Otoparkı’nda düzenlenecek aktiviteye isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak başlayacaklar. Kullanıcılar, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimin takibinde Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına girecekler. Aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk üçe girenler podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara ve Birmot Eskişehir yetkililerinden alacaklar.