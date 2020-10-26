Dev pazar iştah kabartıyor... Sürücüsüz araçlarda ülkeler çarpışıyor

Elektrikli otomobillerle birlikte, kendi kendine giden, sürücüsüz başka bir deyişle otonom araçlarda büyük bir devrim yaklaşıyor. Hiç durmadan yol alabilen TIR’lar, sürücüye gerek duymayan dağıtım araçları, insansız taksiler bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünse de çok kısa bir gelecekte hayatımıza girip, ekonomik açıdan da yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. Otonomda 5. seviyeye geçilmesiyle birlikte sadece ABD’de yılda 1.3 trilyon dolarlık yeni ekonominin doğması bekleniyor. Aynı şekilde Avrupa’da benzer rakamlar planlanıyor. Aslında üreticiler otonomda hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamış durumda. Ancak, olası bir kaza anındaki sorumluluklar, cezalar, sigorta ve trafik uygulamaları konusunda yasal boşlukların olması bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyor.

Almanya, sürücüsüz araçlarla ilgili hukuki düzenlemeleri ilk yapan ülke olmayı planlıyor. Ülke genelinde 2021 yazına kadar ilk yasal düzenlemenin hazırlanması bekleniyor. AB’den ayrılan İngiltere’de de 2021’den itibaren sürücüsüz araçların kullanımına izin çıkması bekleniyor.

ABD-ALMANYA REKABETİ



Otonom sürüş teknolojisi için dev şirketler büyük bir rekabet yürütüyor. Bosch bu alanda büyük yatırım yapan şirketlerden. Şirket başta Mercedes olmak üzere çok sayıda markayla birlikte çalışıyor. Diğer bir devasa şirketse Google’ın da sahibi Alphabet kuruluşlarından ABD merkezli Waymo. Şirket, geliştirdiği teknolojiliyi başka markaların da kullanımına sunuyor. Volvo, Renault-Nissan, Jaguar ve FCA Waymo ile işbirliği yapıyor. Bu arada TOGG’nun ‘Seviye 3’e uygun çalışma yürüttüğü biliniyor.

BEŞ SEVİYE BULUNUYOR



SEVİYE 1: Araç çeşitli durumlarda direksiyon yönlendirmesi hızlanma, fren konusunda sürücüye destek olabilir fakat yine de tüm sorumluluk sürücüye ait.

SEVİYE 2: İzin verilen durumlarda aracın direksiyon ve hızını sistem ayarlar. Sürücü zaman zaman devreye girmek zorundadır.

SEVİYE 3: Sistem direksiyonu, hızı, çevreyi kontrol eder. Sürücü devreye girmeden araçlar 60 km/s hıza kadar yol alabilir. Direksiyonda sürücü bulunur.

SEVİYE 4: Aracın kontrolü, hızlanma, yavaşlama, yol takibi ve karar gerektiren şerit değiştirme, sinyal verme gibi eylemler sistemdedir. Üreticilerin hepsi buna hazır, sadece yasal düzenlemeler bekleniyor.

SEVİYE 5: TAM OTONOM: Müdahale olmadan araç yapay zekanın yardımıyla her türlü koşulda yol alabilir. Direksiyon veya sürücü gerekmeyen sistem şu anda prototip olarak test ediliyor.

Mercedes’in konsept olarak tanıttığı hidrojen yakıt hücreli aracı GenH2 Truck, 2026’dan itibaren otonom sürüş özelliklerine sahip olarak yollara çıkacak.