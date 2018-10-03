Dacia Duster'a 1.3 litrelik yeni benzinli motor

Türkiye’de mart ayından itibaren satılmaya başlanan yeni nesil Dacia Duster, bazı önemli güncellemelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Dacia Duster, yakın zamanda yeni benzinli motoruna merhaba diyecek.



Şirket yetkililerinin Paris’te verdiği bilgiye göre Renault-Nissan-Daimler ortaklığı ile geliştirilen 1.3 litrelik benzinli motor, yeni nesil Dacia Duster’ın motor yelpazesine eklenecek. Benzin partikül filtresinden faydalanan ve bu üç markanın çeşitli modellerinde görev alan benzinli motor, Duster’da iki farklı güç çıkışına sahip olacak.

4x4 versiyonlar 2019'da

Yeni nesil Dacia Duster’da kullanılacak 1.3 litrelik benzinli motorlardan ilki 130 PS güç ve 240 Nm tork üretecek. Diğer versiyonda ise 150 PS güç çıkışı ve 250 Nm tork bulunacak. Dacia tarafından belirtilene göre, yeni motorun kullanıldığı önden çekişli versiyonlar – pazara bağlı olarak - önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa çıkacak. 1.3 litrelik dört çeker versiyonların yelpazeye eklenmesi ise 2019 yılının ortasını bulacak.

Bir diğer değişiklik multimedya sisteminde

Paris’te açıklanan bir diğer değişiklik de kabin tarafında. Dacia’nın MediaNav Evolution adındaki bilgi-eğlence sistemi yıl sonu itibariyle yeni bir versiyona kavuşacak. Apple Car Play ve Android Auto desteğiyle gelen yeni versiyon; Waze, Whatsapp ve Spotify gibi uygulamalarla birlikte daha zengin bir deneyim sunacak. Fiyatında ise herhangi bir değişim olmayacak.

(donanımhaber)