Citron 1919 concept; Konfor modunda yolculuk

19_19 Concept; aerodinami ve detaylara gösterilen özenin büyük bir öneme sahip olduğu havacılık dünyasından ilham alınarak tasarlandı. İlk göz temasında tamamen özgün gövdenin şekli dikkat çekiyor. Otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli otomobillerin tasarım kodlarını yeniden yazan tasarım dilinde; tamamı cam ve havada algısı gibi duran gövde, devasa tekerlekler ve elektrikli güç ve aktarma organıyla yürüyen aksam parçalarını gösteren bir şasi olmak üzere üç temel unsur öne çıkıyor.

Uzunluğu 4.655 mm, genişliği 2.240 mm, yüksekliği 1.600 mm ve dingil mesafesi 3.100 mm olan 19_19 Concept söz konusu boyutlarla geniş, ferah ve konforlu bir iç mekân vaat ediyor. 19_19 Concept’in tamamen şeffaf bir kapsülü andıran gövdesi oldukça büyük ve ince tekerlekler aracılığıyla yere temas ediyor. Bu yapı uzaktan bakıldığında gövdenin yol üzerinde süzüldüğü hissine neden oluyor. Gövdenin tamamen köşelerinde konumlandırılan devasa tekerlekler heybetli bir görünümü beraberinde getirirken 3,10 metrelik iddialı dingil mesafesi sadece geniş bir yaşama alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda devasa aküler için gerekli olan alanı da yaratıyor.

Bombeli kabin yolculara mümkün olan en iyi dirsek ve omuz mesafesini sunacak formu ve bununla birlikte yaşama alanını sunuyor. Havacılık dünyasından esinlenilen geniş cam alanlara sahip kabarcık formu her iki tarafta uçak kanadı tabanı görünümü sunarken bu tasarım yaklaşımı; sağlamlık, genişlik ve aerodinamik hissini güçlendiriyor. Aracın yanındaki siyah panel araca yaklaşan kullanıcı için bir karşılama arayüzü olarak devreye girebiliyor. Otomobil kişisel bir asistan gibi sürücü ile etkileşime geçerek siyah panel üzerinden sürücüyü örneğin kapıların kilitlenmesi veya açılması gibi durumları illüstrasyonlarla bilgilendiriyor. Ön tarafta gri tonlarda camlar kullanıldığından hem sürücü etrafı daha iyi görebiliyor, hem de sürücü dışardan bakıldığında net görülebiliyor. Arka kısımda ise mavi tonlarında mikro delikli uygulama ile yolculara mahremiyet sağlanıyor. 19_19 Concept, canlı “Rosalie Blue” rengiyle markanın köklü geçmişine gönderme yapıyor.

Citroën’in DS, CX ve XM gibi efsanevi modelleri etkileyici aerodinamik nitelikleri ile biliniyordu. Bu geleneği sürdüren Citroën, 19_19 Concept otomobilini aerodinamik açıdan mümkün olan en üst seviyeye taşımak için özel bir çaba sarf etti. Tasarımın her aşamasında amaç otomobilin gövdesindeki hava akımlarını optimize ederken rüzgârın sürtünmesini azaltmaktı. Son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olan 19_19 Concept'in ön bölümünü üstte ve altta olmak üzere iki adet pleksiglas kaput domine ediyor. Yanlara doğru iyice yükselen üst kaput böylece markanın ışık imzasına sahip tam LED farlara yer açarken aynı zamanda markanın logosunu da içine alıyor. Sıra dışı tasarıma sahip kabinin altındaki yürüyen aksam unsurları açık bir şekilde görülebiliyor. Süspansiyon yapısı, tekerlekler ve yan bölümler marka logosunu andıran çift kirişli bir yapıyla süsleniyor.

Arka tasarım; bagaj kapağı baloncuğu, aerodinamik alt çerçeve, Y şeklinde iki ışık çizgisiyle aydınlatma imzası ile ön tasarımı tamamlıyor. Ami 6, CX daha yakın tarihteki C5 ve C6 modellerinde olduğu gibi arka cam içbükey şekliyle ayrışıyor. Tavanın arka kısmında iki adet LIDAR (lazer algılama ölçüm sistemi) bulunuyor.

TAMAMEN YENİ BİR KONFOR SEVİYESİ

19_19 Concept, bünyesinde barındırdığı Citroën Advanced Comfort® yaklaşımının yansıması olarak sunulan özelliklerle konfor kavramına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor ve gerçek bir oturma odası konforu sunuyor. Belli bir açıdan bakıldığında otomobilin kabini kullanıcının evinin bir anlamda uzantısıdır ve bu nedenle kullanıcının kendini rahat ve konforlu hissetmesi gerekiyor.

Son derece şık nesneler ve farklı türden malzemelerin oluşturmuş olduğu bütün benzersiz bir konfor seviyesi sunuyor. Oturma odasındaki kanepe, şezlong, sedir veya okuma koltuğu gibi kabin içindeki her bir koltuk özel ve yolcuların isteklerine göre farklı bir deneyim ve farklı bir konfor seviyesi sunuyor. Kabin, Citroën Advanced Comfort® program kapsamında farklı konfor özellikleri sunuyor.

Citroën mühendisleri, sürücü ve beraberindeki yolculara herhangi bir kısıtlama olmadan adeta yol üzerinde uçuyormuş hissi veren ve yola hâkim benzersiz bir sürüş yarattı. Direksiz, arkadan menteşeli kapılar kabin erişimini kolaylaştırıyor. Sürücü ve beraberindeki yolcular modern SUV araçlara benzer konforlu bir ortamda sürüşün keyfini sürebiliyor. 19_19 Concept’in kabini karmaşadan uzak, yalın ve net geometrik şekillerden oluşuyor. Ami One Concept örneğinde olduğu gibi mavi ve kırmızı tonlarında sıcak renkler kabin içi konforu destekliyor. Kapı döşemeleri dahil kabin içine serpiştirilen bölme ve cepler kullanım kolaylığı sağlarken etkin ışıklandırma ve ambiyans aydınlatması ile kabin içindeki huzur ve konfor hissi destekleniyor.

19_19 Concept’in kabini tekerlekler üzerinde gerçek bir oturma odası olarak tasarlandı. Her bir geleneksel otomotiv bileşeni, mutlak seyahat rahatlığı ruhu içinde elden geçirildi. Her bir yolcuya özel çözümler kabin içi konforu daha da ileriye taşıyor. Her bir yolcu kendine özgü seyahat deneyimini yaşayabiliyor. Böylece seyahat bir kısıtlama olmadan keyfe dönüşüyor. Sürücü ve beraberindeki yolcular kendilerini evlerinde gibi hissederek keyifle vakit geçirebiliyorlar. Her bir yolcuya kendi konfor isteklerine cevap veren özel bir koltuk sunuluyor. Kabin içi deneyim tamamen özelleştirilmiş durumda. 19_19 Concept yolcuları kitap veya dergi okuyabiliyor, video oyunu oynayabiliyor, yemek sipariş edebiliyor, müzik dinleye veya paylaşabiliyor ve film izleyebiliyor. Ve eğer sürücü uygun görürse otomobil bile kullanabiliyor!

Sürücü koltuğu, basitleştirilmiş kontrollerle sezgisel bir deneyim sunuyor. Kalın bir yastığı andıran yumuşak dolgu malzemesine sahip koltuk vücudu saran ve kavrayan şekli ile ileri seviyede konfor sunarken, aynı zamanda üstün bir koruma da sunuyor. Normalden büyük olan koltuk başlığı da konfora katkı sağlıyor.

Ön yolcu koltuğu ise daha fazla huzur ve rahatlık sunacak şekilde tasarlandı. Ön yolcu uzun uçuşlardaki business class benzeri yarı yatık bir pozisyonda sürüşle ilgisi olmayan birçok şeyle vakit geçirerek yolculuğun keyfini çıkartabiliyor. Yolcu, otomotiv sektöründe benzersiz olan bir konfor seviyesiyle yolculuğun tadını çıkarabiliyor, rahatlayabiliyor, bacaklarını uzatabiliyor ve ev benzeri bir konfor yaşayabiliyor. Elektrikli ayarlanabilir ayak desteği ön yolcunun kabin içi konforunu tamamlayan çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

19_19 Concept’in direksiyon ve pedalları otonom sürüş modunda sürücüye daha fazla yaşama alanı ve ferahlık hissi sağlamak üzere katlanabiliyor. Tasarım bakımından da özgün olan direksiyon geleneksel tek kollu Citroën tasarımına sadık yapıyı korurken tamamen yeni ve modern bir görünüm sergiliyor. Kullanılan malzeme bakımından da özgün olan direksiyon görünüm olarak kalite algısını arttırırken yumuşak yüzeyiyle dokunma hissi uyandırıyor. Direksiyon göbeğinde bulunan dijital ekranda anime edilen farklı Citroën logo nesilleri geçmişle gelecek arasında bir bağ kurarken, sabit direksiyon göbeği tasarımı sayesinde direksiyon döndürülürken logo her daim düz duruyor.

SÜRÜŞ KONFORUNU DESTEKLEYEN TEKNOLOJİLER

Citroën Advanced Comfort® kapsamında sunulan gelişmiş çözümler sürüş konforunu destekliyor. 19_19 Concept sürüşü daha konforlu, daha kolay, daha keyifli ve daha güvenli hale getiren ve bunun yanı sıra otonom sürüş teknolojisi ile sürücünün yolculuk süresini daha keyifli değerlendirebilmesini sağlayan bir dizi gelişmiş elektronik sürüş destek sistemleriyle donatılıyor.

Konu süspansiyon konforu olduğunda jant ve lastik önemli bir rol üstleniyor. Goodyear ile birlikte geliştirilen özel lastikler bünyesinde barındırdığı yenilikçi teknoloji ile sürüş konforuna katkı sağlıyor. Otonom sürüş sistemlerine veri ileten sensörlerden yardım alan lastikler yol ve hava koşullarını algılıyor. Ayrıca darbe emen ve doğal bir sünger gibi gürültüyü azaltan gözenekli dokusuyla, lastik sırtı yol ile kabin arasında dolgulu bir filtre ve ses engelleyici bir duvar görevi görüyor. Devasa boyuttaki tekerlekler 19_19 Concept’e heybetli bir görünüm kazandırırken otomobilin tamamen özgün tasarımına da destekliyor. 930 mm çapında ve 255/30 R 30 ebadındaki lastikler sıra dışı bir tasarımla dikkat çekiyor. Sadece tasarımıyla değil tekerlekler bünyesinde barındırdıkları yenilikçi teknolojiyle de dikkat çekiyor. Bir tekerlek genellikle bir jant ve bir lastikten oluşurken, 19_19 Concept üzerindeki jantlar melez. Goodyear ekiplerinin yenilikçi çözümü sayesinde 19_19 Concept geleneksel otomotiv sınırlarının ötesine geçiyor. Jantı mükemmel bir şekilde saran kauçuk lastik ve jantın bir bütün oluşturmasını sağlarken aynı zamanda akustik konforu arttırıyor. Tekerleklerin üzerini saran ve onlarla kusursuz bir bütün oluşturan kanatlar tekerleğe entegre, ancak gövdeden bağımsız görünümüyle tekerleklerin gövdeden bağımsız olduğu izlenimini veriyor. Böylece kabin dört adet küre üzerinde duruyor ve yoldan tamamen izole edilmiş gibi görünüyor. Sabit jant göbeği bir diğer önemli özellik olarak öne çıkıyor. Böylece jant lastikle birlikte dönerken jant göbeği sabit duruyor ve jant göbeği üzerindeki Citroën logosu her daim düz duruyor ve net bir şekilde görülebiliyor.

19_19 Concept, süspansiyon konforundaki 100 yıllık bilgi birikimi ve deneyimin gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor. Xantia Activa’dan gelen mirası yansıtan 19_19 Concept akıllı ve aktif süspansiyon sistemi ile yolculara sihirli bir halı sürüşü sağlıyor. Sistem yol koşullarını aktif olarak denetleyerek elde etmiş olduğu verileri yeni C4 Cactus ve yeni C5 Aircross SUV modellerinde de kullanılan Progressive Hydraulic Cushions® sistemine iletiyor. Süspansiyon sistemi söz konusu veriler ışında kendini ayarlıyor. Hedef sürücü ve beraberindeki yolculara yol ile olan bağın tamamen ortadan kaldırıldığı hissini vermek. Bunun için yol yüzeyindeki çukur ve tümsekler büyük bir özenle sönümleniyor ve böylece yol üzerinde süzülme hissi yaratılıyor.

Günlük konuşma dilini de algılayan gelişmiş sesli komut sistemi hayatı kolaylaştırıyor. Sürücü çok basit kelimelerle örneğin bir film ve bir uygulamayı açarak veya iklimlendirme sisteminin ısısını değiştirerek, bir telefon görüşmesi başlatarak veya bir mesaj yollayarak otomobil ile etkileşime geçebiliyor. Konsolun üzerinde yer alan silindir şeklindeki bir totem kişisel asistan olarak sürücü ile etkileşimde bulunuyor. Sistem, PSA Grubu'nun stratejik ortağı ve Silikon Vadisi’nde bir start-up olan SoundHound Inc. tarafından geliştirilen doğal dil ile ses tanıma özelliği ile donatılıyor. Yeni PSA Group modelleri ve gelecekteki Citroën modellerinde kullanılacak olan bu sistem insan gibi tek bir cümle içerisindeki farklı soruları cevaplandırabiliyor. Sistem 40 farklı dil desteği sunuyor. Kullanıcı “Hello Citroën” ifadesiyle kişisel asistanla etkileşime geçebiliyor.

Son derece yalın bir kokpit tasarımına sahip olan 19_19 Concept’te sürüşle ilgili bilgileri gösteren dijital ekranlar veya göstergeler bulunmuyor. Sürüşle ilgili tüm bilgiler head-up display ile doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtılıyor. Head-up display artırılmış gerçeklik fonksiyonu ile en önemli bilgileri en iyi konumda göstererek sürücüyü destekliyor ve örneğin navigasyon yönlendirmelerini yola oklar yansıtarak yapıyor.

19_19 Concept bünyesinde barındırdığı otonom sürüş teknolojileriyle otoyollarda veya trafik sıkışıklığının yaşandığı sürüş koşullarında kontrolü ele alıyor ve sürücüye yolculuğun keyfini çıkartma imkânı sunuyor. Sürücü örneğin sürüş keyfini yaşamak üzere istediği zaman aracın kontrolünü tekrar alabiliyor.

GELİŞMİŞ ELEKTRİKLİ GÜÇ VE AKTARMA ORGANI

Fütüristik, yenilikçi ancak bir o kadar da gerçekçi bir çalışma olan 19_19 Concept, Citroën’in enerji geçiş sürecindeki stratejisiyle doğru orantılı olarak tamamen elektrikli bir güç ve aktarma organıyla yollara çıkıyor. 19_19 Concept bünyesinde barındırdığı gelişmiş teknoloji ile son derece hızlı ve dinamik sürüş özellikleri sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede ulaşan 19_19 Concept 200 km/s maksimum hıza imkân tanıyor. Performans konusunda içten yanmalı motorları aratmayan 19_19 Concept’i harekete geçirme görevini biri ön aksta ve diğeri arka aksta olmak üzere iki adet elektrikli motor üstleniyor. İki motorlu yapı dört tekerlekten çekiş sistemini beraberinde getirirken sistem toplamda 340 kW ve 800 Nm kullanıma sunuyor. 800 km’lik menzil ise aracın özgürce her yere gitme ve şehirden uzaklaşma hedefini teyit ediyor.

Menzil konusunda da içten yanmalı motorlara sahip otomobillere meydan okuyan 19_19 Concept sunmuş olduğu şarj çözümleriyle de konfor vaadini yerine getiriyor. Hızlı şarj sayesinde sadece 20 dakikada 600 km’lik elektrikli menzil için yeterli şarj sağlanabiliyor. 19_19 Concept yol altyapısının izin verdiği yerlerde sürüş bataryaların şarj olmasını sağlayan endüksiyon şarj sistemi ile donatıldı ve böylece kablosuz şarj pratikliği sunuluyor. 19_19 Concept, ister dağ, isterse de deniz kenarı olsun tüm ülkeyi bir uçtan diğerine gezecek konforu ve teknik altyapıyı sunuyor. 19_19 Concept aynı zamanda elektrikli araçların genel sorunu olan menzil kısıtlamasını da aşıyor ve tamamen yeni imkânlar sunuyor.