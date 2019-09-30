Çevreye duyarlı vergiler yatırımların önünü açar

SÜMER DEMİRCİLER

Otomotivde yeni bir çağ yaklaşırken ülkemizin vergi sisteminin bu gelişmeleri desteklemekten uzak kaldığını vurgulayan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Geçici olarak verilen teşvikler uzun soluklu olamıyor. Bu nedenle vergi sisteminde köklü değişiklikler yapılmalı” açıklaması yaptı. Bozkurt, “Bu değişikliğe ayak uyduramazsak, ülke olarak dünya otomotiv teknolojisi devriminin dışında kalma riskimiz var” dedi.

1.6 LT TAKINTISI BİTMELİ

Yıllar öncesinde kalan 1.6 lt motor hacmine göre şekillenen vergi sisteminin değişmesinin gerektiğinin altını çizen Bozkurt, “Günümüzde bir otomobilin lüks olup olmadığının belirlenmesinde 1.6 lt motor hacmi ilgisiz kalıyor. Dünyadaki iyi vergi uygulamalarına bakarak, motorun verimliliği ve çevreci oluşu gibi konuları ön planda tutan yeni bir vergi sistemi oluşturmalıyız. Aynı zamanda çevre kirliliğini azaltma konusunda da tüm dünya adımlar atarken bizim bu konuya gözümüzü kapama şansımız olmayacaktır” açıklaması yaptı.

VERGİ KAYBI OLMAMALI

“Yeni ve çağa uygun vergi sistemi çalışılırken, devletin mevcut vergi gelirlerinde bir azalma olmamasına da dikkat etmek gerekmektedir” diyen Bozkurt, “Öyle bir yeni yapı kuralım ki; hem devletin mevcut vergilerinde kayıp olmasın hem de modern teknolojiye ayak uyduran bir sistemimiz olsun” diye konuştu.

YATIRIMCI İÇİN DE ÖNEMLİ

Yeni bir vergi düzenlemesinin yapılacak yeni yatırımları da cesaretlendireceğine vurgu yapan Bozkurt, “yeni yatırımlar cari açığın kapanmasında hayati önem taşıyacaktır” diye konuştu.

BAKANLIK ERTELEMEDİ

“2021’den sonra emisyonla ilgili Avrupa’da bir geçiş daha yaşayacağız” diyen Bozkurt, “Geçtiğimiz haftalarda Sanayi Bakanlığı devrim niteliğinde bir karar aldı ve zaten bir yıl ertelenmiş emisyon geçiş takvimini tekrar ertelemedi” dedi.

ADIMLAR ÇOK HIZLI ATILMALI

Bozkurt, “Artık bugünden adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle. Ürünler çok farklı teknolojileri destekler hale gelmişken bizim mevcut sistemimiz devam ederse dünyadan ayrışma riskimiz oluşur” dedi.

SADECE İKİ ŞANSLI SAHİP OLACAK

“Hibrit motora sahip bu özel Lexus LC 500’ü satışa sunuyoruz” diyen Bozkurt, “Türkiye’de bu yıl yalnızca 2 kişi sahip olabilecek. Otomobilimizde 359 beygirlik markanın en yeni 3.5 litrelik V6 hibrit motoru bulunuyor. Fiyatı 1 milyon 690 bin TL’den başlıyor” açıklaması yaptı.