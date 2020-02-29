Cenevre Otomobil Fuarı da virüs kaptı

Bu kapsamda 5 Mart’ta kapılarını açması planlanan Cenevre Otomobil Fuarı’nın da iptal edildiği duyuruldu. Fuarın organizatörü Palexpo’nun başkanı Maurice Turrettini, iptale ilişkin şöyle dedi:

YATIRIMCI İÇİN KAYIP



“Bu durumdan üzgünüz. Bu, Cenevre’de yer alan yatırımcılar için büyük bir kayıp” dedi. Ülke çapında geçerli olacak ve hemen yürürlüğe alınan karar, İsviçre tarihindeki en geniş yasak olarak kayıtlara geçerken, otomobil fuarının yanı sıra iki tane saat fuarı, kayak maratonu ve karnavallar da iptal edildi.

STARBUCKS DÖNDÜ



Öte yandan Çin’deki 4 bin kahve dükkanını kapatan Starbucks ise, bunların büyük bölümünü geri açtı. Starbucks CEO’su Kevin Johnson, vaka sayısının yavaşladığını ve toparlanma işaretleri görüldüğünü belirterek, dükkanlarının yüzde 85’inin açıldığını duyurdu.