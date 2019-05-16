Castrol Ford Team Türkiye'nin hedefi toprak ralliyi kazanmak

Akdeniz Rallisi, 17 Mayıs Cuma gecesi Girne Yat Limanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Girne Amerikan Üniversitesi’nin servis alanı olarak kullanılacağı rallide ilk gün Girne şehir içerisinde hazırlanan seyirci özel etabı; ikinci gün ikişer kez Gömeç ve Çeşme etapları ve Lefkoşa Cemsa’da bulunan seyirci özel etabı geçilecek. Ekipler son gün Balıkesir ve BRT özel etaplarını ikişer kez geçtikten sonra Girne Yat Limanı’ndaki finiş podyumunda ralliyi sonlandıracak.

Castrol Ford Team Türkiye Akdeniz Rallisi’nde toplam 8 araç ile en kalabalık ekip

Heyecanın yine zirve yapacağı toprak zemine sahip Akdeniz Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye pilotları, Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker Fiesta R2T, R2 ve ST araçlarla mücadele edecek. Türkiye’den katılan toplam 14 aracın 8’i Castrol Ford Team Türkiye’ye ait olacak.

Castrol Ford Team Türkiye, şu anda markalar şampiyonası liderliğini sürdürürken sezonun ikinci yarışında da iddiasını koruyor. Üç sezonluk aranın ardından Türkiye Ralli Şampiyonası’na dönüş yapan ve sezonun ilk rallisinde birinciliği kazanan iddialı pilotlar Murat Bostancı & Onur Vatansever “2019 pilotlar & co-pilotlar şampiyonluğu” hedefine ilerlerken 300 beygirin üstünde güç sunan 1.6 litre ödüllü EcoBooost benzinli motor teknolojisine sahip 4 çeker Fiesta R5 ile yarışacak.

Geçen sene Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2 çeker Fiesta R2T ile Junior WRC kategorisinde 6’ncı olan Buğra Banaz & Burak Erdener de 4 çeker Fiesta R5 ile katıldıkları Ege Rallisi’nde ilk sınavı başarıyla verdikten sonra ilk 3’te yer almak ve markalar şampiyonluğu yolunda takıma katkı sağlamak için mücadele edecek.

Akdeniz Rallisi’nde 1.0L EcoBoost motora sahip 2 çeker Fiesta R2T aracıyla 2 çeker kategorisinde yarışacak Castrol Ford Team Türkiye ekipleri geçen yılın 2 çeker ve Fiesta Rally Cup şampiyonu Ümitcan Özdemir & Batuhan Memişyazıcı ikilisinin yanı sıra Kaan Karamanoğlu & Nehir Yılmaz ve Üstün Üstünkaya & Gürkal Menderes ikilileri olacak. Levent Şapçılar – Deniş Gümüş ikilisi de Fiesta ST ile mücadele verecek. And Sunman & Efe Ersoy ikilisi ise Türkiye Ralli Gençler Şampiyonası ve 2 çeker şampiyonasını Fiesta R2 ile takip edecek.

Geleceğin Pilotları – “Drive to the Future” Kuzey Kıbrıs’ta...

Castrol Ford Team Türkiye, geleceğin ralli pilotlarını motorsporları dünyasına kazandırma misyonu kapsamında 2019 yılında da genç pilotları desteklemeyi sürdürüyor. Takımın “Drive to the Future” çatısı altında genç pilotlarından Emre Hasbay & Emir Şahin ikilisi 2 çeker Fiesta R2T ile yarışta yerlerini alacak.

Kuzey Kıbrıs’ın Şampiyon Otomobili Ford Fiesta

Ford’un Akdeniz Rallisi’ndeki yeri Castrol Ford Team Türkiye ile sınırlı değil. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 2016, 2017 şampiyonu Rauf Denktaş ve 2018 şampiyonu Cevdet Alptürk de bu yarışta da Ford Fiestaları ile Castrol Ford Team Türkiye’nin desteği ile yarışıyorlar.

Serdar Bostancı: “Sezonun ilk toprak rallisinde liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz”

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Akdeniz Rallisi vesilesiyle 2019 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğunu geçen yıl 12’nci kez elde ettikten sonra yeni sezonun ilk yarışı olan Ege Rallisi’nde birinciliği alarak sezona başarılı bir başlangıç yaptık. Ford ve Castrol başta olmak üzere tüm sponsorlarımızın değerli destekleri ile 2019’da Türkiye Ralli Şampiyonası’nda markalar, pilotlar & co-pilotlar, genç pilotlar, 2 çeker ve Türkiye Historic Ralli şampiyonluğu hedefimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Akdeniz Rallisi’nde benzer bir başarıya imza atarak sezonun ilk toprak rallisini kazanmak istiyoruz. Geleceğin ralli pilotlarını Türk motorsporları dünyasına kazandırma geleneğimiz kapsamında devreye aldığımız “Drive to the Future” organizasyonu ile yarışan genç arkadaşlarımızın varlığı da tüm sezon boyunca olduğu gibi Akdeniz Rallisi’nde de bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor” diye konuştu.